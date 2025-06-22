США атакували ядерні об'єкти Ірану і чекають на удар у відповідь: що відомо

В ніч на 22 червня США завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану. За словами Дональда Трампа, іранську ядерну програму знищено, в Тегерані це заперечують і готують відповідь.

РБК-Україна розповідає, що наразі відомо про новий виток ескалації на Близькому Сході.

Головне

Які іранські ядерні об'єкти атакували США?

Чим саме вдарили и якого досягли результату?

Чи дійсно знищено іранську ядерну програму?

Коли чекають на відповідь Тегерана?

Чи можуть США повторити атаку на Іран?

Що про атаку кажуть у США

Президент США Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social про ураження іранських ядерних об'єктів.

"Ми завершили нашу винятково успішну атаку на три ядерні об'єкти в Ірані - Фордо, Натанз та Ісфахан. Усі літаки залишили повітряний простір Ірану", - повідомив він у ніч на 22 червня.

Американські медіа пишуть, що США скинули шість 15-тонних протибункерних бомб для знищення ядерного об'єкта у Фордо. Крім того, по ядерних об'єктах у Натанзі та Ісфахані було випущено 30 крилатих ракет "Томагавк".

Пізніше у зверненні до нації Трамп заявив, що "ядерні об'єкти Ірану були повністю знищені".

Американська атака на Іран стала несподіванкою, адже днями президент США публічно казав про дедлайн у "два тижні", протягом яких мав ухвалити рішення щодо своїх подальших дій.

Як на це реагує Іран

Організація з атомної енергії Ірану (AEOI) підтвердила, що ядерні комплекси зазнали атак, але, за словами радника парламенту Мехді Мохаммаді, "не отримали непоправної шкоди". Державне телебачення Ірану (IRINN) повідомило, що ключові елементи програми були переміщені до безпечних місць до ударів, що дозволило уникнути значних втрат.

Із заявою вже вийшла МАГАТЕ. Організація повідомила, що в Ірані після цих ударів не фіксується підвищення рівня радіації. Ситуацію продовжать моніторити. МАГАТЕ зазначає, що надасть подальші оцінки ситуації в Ірані, коли з'явиться більше інформації, і анонсувала на завтра екстрене засідання.

Як зазначає Reuters, Іран міг вивезти більшу частину збагаченого урану з Фордо ще до американської атаки.

Які можуть бути наслідки залучення США

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що "атаки матимуть довготривалі наслідки", а Іран у межах самооборони "залишає за собою всі можливості для захисту свого суверенітету".

Адміністрація Дональда Трампа очікує, що Іран може помститися за удари по ядерних об'єктах. Відповіді очікують протягом найближчих 48 годин, повідомляє NBC News. Джерела зазначають, що залишається незрозумілим, чи будуть будь-які заходи у відповідь спрямовані на закордонні або внутрішні об'єкти. Чи відразу на ті й на ті.

Подальші військові дії Ізраїлю в Ірані будуть залежати від реакції Тегерана на удари США по іранських ядерних об'єктах, повідомило поінформоване джерело CNN.

Ізраїльські посадовці неодноразово заявляли, що головна мета їхніх авіаударів по Ірану - знищення ядерної програми цієї країни. Проте останнім часом дедалі частіше звучать висловлювання про намір повалити іранський режим, вказує CNN. Це вказує на те, що, окрім припинення ядерної програми, Ізраїль може переслідувати й політичну мету - зміну влади в Тегерані, яку вважають загрозою для стабільності та безпеки в регіоні.

The Wall Street Journal з посиланням на джерела пише, що адміністрація Трампа запевнила владу Ірану, що удари по ядерних об'єктах були разовою операцією і не спрямовані на зміну режиму в Тегерані.

Як і кому вже відповів Тегеран

На тлі американських ударів свій повітряний простір екстрено закрив Ізраїль. За кілька хвилин Іран наніс черговий удар балістичними ракетами, і падіння уламків було зафіксовано в понад 10 локаціях. Згодом відбулася ще одна хвиля ракетних ударів.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють про не менше ніж 86 постраждалих внаслідок останніх обстрілів. А також публікують фото і відео руйнівних наслідків, зокрема в Тель-Авіві.

При підготовці використовувалися заяви президента США Дональда Трампа, іранських офіційних осіб та публікації американських медіа.