"Іран вбивав тисячі американців". Трамп заявив, що США вирвали "бомбу" з рук Тегерана

Сполученим Штатам Америки вчора вдалося "вирвати бомбу з рук Ірану". Це сталось до того, як Тегеран устиг її використати.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп, передає РБК-Україна з посиланням на його соцмережу Truth Social .

"Вчора ми досягли вражаючого військового успіху, вирвавши "бомбу" прямо з їхніх рук (а вони б її використали, якби могли!)", - зазначив глава США.

Трамп зауважив, що Іран вбив і покалічив тисячі американців. Ба більше, президент США згадав, що одного разу навіть було захоплено американське посольство, яке розташовано в Тегерані.

Атака США на Іран

Ізраїль розпочав військову операцію під назвою "Левовий народ" 13 червня. Протягом тижня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вже завдала серії ударів по військових та ядерних об'єктах Ірану.

Серед цілей були іранські топ-командири та фізики-ядерники, які брали участь у розвитку ядерної програми країни. Днями в Ізраїлі заявили, що не припинять операцію, доки не досягнуть усіх поставлених цілей.

Упродовж певного часу тривали роздуми, чи долучаться США до дій Ізраїлю, а вже у ніч на 22 червня стало відомо, що Сполучені Штати Америки завдали авіаударів по трьох ключових ядерних об’єктах Ірану - Фордо, Натанзі та Ісфахану.

Президент Дональд Трамп охарактеризував операцію як "вражаючий військовий успіх" і навіть пригрозив продовжити удари, якщо Тегеран не повернеться за стіл переговорів щодо нової ядерної угоди.

Як повідомляється, для атак використовувалися надважкі протибункерні авіабомби GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator), здатні проникати крізь товсті захисні конструкції. Попередні оцінки свідчать про те, що всі три цілі зазнали суттєвих руйнувань.

Зауважимо, що попри попередження США щодо небажаності відповіді, Тегеран заявив, що все ж готує відповідь на американську атаку.

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