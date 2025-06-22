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Трамп после удара по Ирану: наша страна сейчас горячая как пистолет

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американский президент Дональд Трамп после ударов по ядерным объектам Ирана сравнил США с "горячим пистолетом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как сказал американский президент в комментарии WSJ после ударов по Ирану, он после возвращения в Белый дом полностью изменил имидж Соединенных Штатов.

"Наша страна сейчас горячая как пистолет. Еще шесть месяцев назад она была холодная как лед. Она была мертва", - подчеркнул Трамп.

Удары США по Ирану

Этой ночью американская армия с помощью бомбардировщиков B-2 и ракет "Томагавк" нанесла удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана. Как заявлял Трамп, Иран "убил и покалечил тысячи американцев", а ночные удары "вырвали "бомбу" прямо из рук" иранского режима.

В администрации Трампа утверждают, что иранская ядерная программа была полностью уничтожена. В то же время США не хотят войны с Ираном, а наоборот - рассчитывают на переговоры с Тегераном. Однако в Иране уже пообещали, что США поплатятся за атаку.

Украина также поддержала американские удары по Ирану. В украинском МИД подчеркнули, что ядерной программе Ирана нужно было положить конец, но добавили, что ожидают такой же решимости со стороны США в отношении России.

Больше об ударах США по ядерным объектам Ирана - в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиИранДональд Трамп