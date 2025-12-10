Трамп підтвердив захоплення танкера та погрожує новими діями проти Венесуели

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що американські військові захопили венесуельський танкер. Він анонсував нові дії проти Венесуели незабаром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Трампа для преси.
Трамп заявив, що це був "цікавий день з погляду новин". За його словами, танкер було захоплено біля узбережжя Венесуели. При цьому Трамп анонсував "інші речі", маючи на увазі дії проти режиму Ніколаса Мадуро.
"Великий танкер, дуже великий. Насправді це найбільший танкер, коли-небудь захоплений. І відбуватимуться інші речі, так що ви побачите це пізніше і про це говоритимете пізніше з іншими людьми. Дуже бентежно для мене та для країни", - сказав він у відповідь на питання журналістів.
Зазначимо, трохи раніше ЗМІ повідомили, що 10 грудня 2025 року американські військові перехопили та взяли під контроль нафтовий танкер, який перебував під санкціями, поблизу берегів Венесуели.
Захоплення танкера сталося на тлі того, що адміністрація США значно посилила тиск на венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро, звинувачуючи його у контролі над операцією з наркоторгівлі.
Мадуро, як пишуть ЗМІ, навіть готовий піти у відставку, але не раніше, ніж через 18 місяців. Білий дім зі свого боку наполягає, щоб союзник російського диктатора Володимира Путіна негайно залишив посаду лідера Венесуели.