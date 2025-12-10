Протистояння посилюється: США захопили нафтовий танкер Венесуели

10 грудня 2025 року американські військові перехопили та взяли під контроль нафтовий танкер, який перебував під санкціями, поблизу берегів Венесуели.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел, знайомих із ситуацією, захоплення танкера може серйозно ускладнити експорт венесуельської нафти, оскільки інші перевізники через ризик санкцій можуть уникати завантаження її вантажів.

Більшість венесуельської нафти експортується до Китаю, зазвичай через посередників та зі значними знижками через ризики, пов’язані з американськими обмеженнями.

Білий дім наразі не прокоментував інцидент, а державна нафтова компанія Венесуели PDVSA та профільні міністерства також не надали заяв.

А ось у Венесуеллі дії США вже назвали спробою захопити нафтові резерви країни, одні з найбільших у світі.

До речі, захоплення танкера відбулося у той самий день, коли лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо отримала Нобелівську премію миру.

Зазначимо, що державна PDVSA контролює нафтову промисловість Венесуели та співпрацює з міжнародними партнерами, зокрема з американською Chevron Corp., яка має спільні проєкти з видобутку нафти. США надають Chevron ліцензію, що звільняє компанію від санкцій.