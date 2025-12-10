Трамп подтвердил захват танкера и угрожает новыми действиями против Венесуэлы

Трамп заявил, что это был "интересный день с точки зрения новостей". По его словам, танкер был захвачен у побережья Венесуэлы. При этом Трамп анонсировал "другие вещи", имея в виду действия против режима Николаса Мадуро.

"Большой танкер, очень большой. На самом деле это самый большой танкер, когда-либо захваченный. И будут происходить другие вещи, так что вы увидите это позже и об этом будете говорить позже с другими людьми. Очень тревожно для меня и для страны", - сказал он в ответ на вопрос журналистов.