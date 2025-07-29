Трамп підтвердив можливий візит до Китаю та назвав ключову умову

Президент США Дональд Трамп підтвердив свій можливий візит до Китаю та назвав ключову умову офіційного візиту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію президента США у Truth Social.
"Фейкові новини повідомляють, що я шукаю "саміт" з президентом Китаю Сі. Це неправда, я нічого не шукаю", - написав Трамп.
Він також підкреслив, що, можливо, поїде до Китаю, але це буде лише на запрошення президента Сі, яке було продовжено.
"Інакше я не зацікавлений! Дякую за вашу увагу до цього питання", - додав президент США.
Раніше The Times повідомило, що лідер Китаю Сі Цзіньпін хоче влаштувати тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.
За даними видання, ймовірно, Сі запросить Трампа на парад до Китаю з приводу закінчення Другої світової війни у вересні. На цьому святкуванні буде і Путін, який уже прийняв запрошення китайського лідера.
Аналітики, а також деякі громадяни Китаю закликали Сі Цзіньпіна скористатися цим приводом і провести тристоронній саміт із Трампом і Путіним. Як зазначає The Times, раніше Трамп і Сі Цзіньпін обмінялися взаємними запрошеннями на візити, проте конкретні дати не були визначені.
Нагадаємо, 2 квітня 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що накладе мита на товари з усіх країн світу. Вже 9 квітня Дональд Трамп поставив паузу на митні тарифи для низки країн, окрім Китаю. Президент США заявив, що за 90 днів країни повинні укласти з США торгові угоди.
Також 12 травня США і Китай повідомили, що домовилися про 90-денне торгівельне перемир'я.
Окрім того, 28 липня стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа фактично призупинила нові обмеження на експорт технологій до Китаю для того, щоб не ускладнювати торговельні переговори з Пекіном.
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