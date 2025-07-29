Трамп подтвердил возможный визит в Китай и назвал ключевое условие

"Фейковые новости сообщают, что я ищу "саммит" с президентом Китая Си. Это неправда, я ничего не ищу", - написал Трамп.

Он также подчеркнул, что, возможно, поедет в Китай, но это будет только по приглашению президента Си, которое было продлено.

"Иначе я не заинтересован! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", - добавил президент США.

Что предшествовало

Ранее The Times сообщило, что лидер Китая Си Цзиньпин хочет устроить трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

По данным издания, вероятно, Си пригласит Трампа на парад в Китай по поводу окончания Второй мировой войны в сентябре. На этом праздновании будет и Путин, который уже принял приглашение китайского лидера.

Аналитики, а также некоторые граждане Китая призвали Си Цзиньпина воспользоваться этим поводом и провести трехсторонний саммит с Трампом и Путиным. Как отмечает The Times, ранее Трамп и Си Цзиньпин обменялись взаимными приглашениями на визиты, однако конкретные даты не были определены.