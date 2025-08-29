Трамп підтримав ідею Путіна про китайських миротворців в Україні, - FT

Джерела повідомили виданню, що Трамп нібито підтримав ідею розгорнути в Україні китайських миротворців.

Зокрема, минулого тижня на зустрічі у Білому домі з президентом Володимиром Зеленським він запропонував надіслати в Україну китайських солдатів для моніторингу "нейтральної зони" вздовж 1300-кілометрової лінії фронту.

Європейські лідери, за словами джерел, відкинули цей план, як і президент України. Раніше Зеленський та Європа вказували, що Китай надає російському режиму критично важливу підтримку у війні.

У Білому домі зі свого боку сказали, що це неправда. Трамп, мовляв, не пропонував китайських миротворців для України.

"Це неправда... жодного обговорення китайських миротворців не було", - сказав один з високопосадовців.

Видання нагадує, що ідея з китайцями не нова. Росія вперше заговорила про миротворців з Китаю ще навесні 2022 року під час перших переговорів з Україною у Стамбулі. Планувалося, що "державами-гарантами" мирної угоди будуть США, Велика Британія, Франція, Китай та Росія.

Проте з того моменту багато змінилося. На момент пропозиції Кремль мав значний вплив та окупував багато української території, російські війська стояли під Києвом. Зеленський відкинув вимоги РФ, російських солдатів викинули аж за кордон Білорусі, звільнивши від окупантів велику територію.