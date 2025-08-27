ua en ru
Із сайту МЗС Китаю "зникла" інформація про адміністративний поділ України, - ЗМІ

Середа 27 серпня 2025 18:03
Із сайту МЗС Китаю "зникла" інформація про адміністративний поділ України, - ЗМІ Фото: Ван І, голова МЗС Китаю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністерство закордонних справ Китаю могло видалити зі свого сайту про адміністративний поділ, політичну систему і зовнішню політику України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гонконгське видання Sing Tao Daily.

За інформацією видання, "Короткий огляд по Україні" на сайті МЗС Китаю оновили в проміжку між березнем 2024 року та липнем 2025 року. В оригінальній версії на сайті вказували, що Україна поділена на 24 області та одну автономну республіку (Крим) і має два міста зі спеціальним статусом (Київ і Севастополь).

Водночас у розділі "Політика" на сайті було описано події останніх років, включно з Революцією Гідності, втечею Віктора Януковича, початком нібито "української кризи" і повномасштабною війною 2022 року.

У розділі "Дипломатія" були вказані пріоритети України у відносинах зі США та Заходом, прогрес у приєднанні до міжнародних організацій, засудження російської агресії, відмова визнавати окупацію Криму та спроби заручитися підтримкою міжнародної спільноти.

Як розповів професор юридичного факультету Міського університету Гонконгу Ван Цзяньюй, це значна зміна, яка свідчить про те, що Китай змінив свою позицію, яка раніше полягала в повній підтримці територіальної цілісності України.

Роль Китаю

Нагадаємо, раніше прес-секретар МЗС Китаю Мао Нін заявляла про те, що Китай нібито готовий шукати шляхи врегулювання війни Росії проти України і відігравати конструктивну роль.

Водночас, як зазначала Служба зовнішньої розвідки України, близько 80% електроніки для російських дронів було вироблено саме китайськими компаніями.

Детальніше про допомогу Китаю для Росії - в матеріалі РБК-Україна.

