Трамп поднял до 50% пошлины на сталь и алюминий из Канады

Президент США Дональд Трамп во вторник, 11 марта, объявил новые торговые пошлины для Канады. Они коснутся стали и алюминия, поступающих в Соединенные Штаты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social .

Трамп заявил, что поручил своему министру торговли добавить еще 25% к тарифам на всю сталь и алюминий, которые поступают из Канады, доведя общую ставку до 50%. По его словам, это ответ на введенный канадской провинцией Онтарио 25% налог на электроэнергию для США.

Президент добавил, что это решение вступит в силу завтра утром, 12 марта.

"Вскоре я объявлю национальную чрезвычайную ситуацию в области электроэнергетики в пострадавших районах. Это позволит США быстро принять меры для устранения этого агрессивного экономического давления со стороны Канады", - отметил Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что со 2 апреля значительно повысит пошлины на автомобили, ввозимые в США, если "другие возмутительные долговременные тарифы Канады не будут отменены".

"Это фактически остановит автомобильную промышленность Канады, поскольку эти машины можно легко производить в США", - заявил американский президент.

Торговая война США и Канады

Напомним, что новые 25% пошлины президента США Дональда Трампа на товары из Мексики и Канады вступили в силу 4 марта.

В этот же день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что своими новыми тарифами США начали торговую войну против его страны. В ответ Канада вводит 25% пошлины на американские товары на сумму 155 миллиардов долларов.

А власти канадской провинции Онтарио предложили ввести 25% надбавку на электроэнергию, которую она поставляет в США.

Трамп отреагировал на это решение Канады ввести пошлины на американскую продукцию. Он пригрозил вдвое увеличить 25% пошлины, которые США применила к канадским товарам.