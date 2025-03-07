Трамп пом'якшив торговельну війну. Канада відклала введення мит на товари зі США

Канада відтерміновує другий етап запровадження відповідних мит проти США. Це сталося після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звільнив від тарифів канадські та мексиканські товари, що підпадають під Північноамериканську торговельну угоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як пише видання, Трамп підписав укази, що скорочують тарифи його адміністрація - до 2 квітня. У відповідь міністр фінансів Канади Домінік Леблан заявив, що канадський уряд відтермінує свій план із запровадження 25% контрмита на американську продукцію вартістю 125 млрд канадських доларів (87,4 млрд доларів США). До цього переліку входять автомобілі, сталь та алюміній. Ці тарифи мали набути чинності близько 25 березня, але тепер для них нова дата - 2 квітня.

Водночас, Канада зберігає тарифи, запроваджені у вівторок. Йдеться про товари вартістю близько 30 млрд канадських доларів, які країна імпортує зі США.