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Трамп відклав введення підвищених мит на авто з Канади та Мексики

П'ятниця 07 березня 2025 11:40
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Трамп відклав введення підвищених мит на авто з Канади та Мексики Фото: Трамп відклав введення підвищених мит на авто з Канади та Мексики (gm.ca)
Автор: Константин Широкун

Президент США Дональд Трамп відклав введення додаткових мит на імпорт автомобілів з Канади та Мексики, активувавши 30-денну відстрочку для товарів, що стосуються виробництва транспортних засобів і укладаються в рамки угоди про Північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA).

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на Reuters.

Зазначається, що Трамп ухвалив рішення про місячну відстрочку після переговорів з керівниками концернів Ford, General Motors та Stellantis. Американські автовиробники підтримали ідею запровадження мит, проте заявили, що хочуть бачити більше визначеності у тарифній політиці країни.

Крім "Великої детройтської трійки", відстрочка президента США поширюється на компанії Honda та Toyota. Відповідно до вимог NAFTA, щоб уникнути загороджувального мита, автомобілі повинні щонайменше на 75 відсотків складатися з запчастин північноамериканського виробництва.

Експерти прогнозують, що мито призведе до зростання цін на машини в США на суму від трьох до семи тисяч доларів. Також подорожчання призведе до зниження активності на ринку, а виробники будуть змушені збільшити витрати на переоснащення виробничих майданчиків.

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