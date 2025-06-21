Трамп про переговори України та Росії: досягають незначного прогресу

Україна та Російська Федерація досягають незначного прогресу у процесі мирних переговорів щодо завершення війни.
Про це заявив Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
"Росія та Україна досягли незначного прогресу", - зазначив президент США, відповідаючи на питання журналістів стосовно просування мирних переговорів.
Нагадаємо, що Україна та Росія за останні місяці провели вже два раунди переговорів у Стамбулі. При цьому представники США не були присутні на зустрічах, хоча саме Вашингтон наполягав на мирних переговорах між Києвом та Москвою.
Нагадаємо, раніше представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова виступила з заявою, що російська делегація нібито вже готова до третього раунду переговорів з Україною в Стамбулі після 22 червня.
За її словами, конкретні терміни такої зустрічі "буде визначено найближчим часом".
Захарова також розповіла, що на переговорах Москва хоче обговорювати український і російський "меморандуми" щодо перемир'я і завершення війни. Одночасно з цим у Путіна заявили, що Російська Федерація не має наміру погоджуватись на перемир'я з Україною, оскільки нібито "має стратегічну перевагу".
Тим часом у Києві заявили, що перші два раунди переговорів між Україною і Росією виявилися порожніми, тому Україні досі неясно, що можна обговорити з росіянами на третій зустрічі.
Як зазначив політолог Володимир Фесенко, США ініціювали прямі переговори між Україною та Росією, але самі відійшли в сторону. При цьому президент України Володимир Зеленський наголосив, що це саме російська сторона зробила все, щоб викинути Сполучені Штати Америки з переговорного майданчика у Стамбулі.
Також нагадаємо, що днями Трамп, який раніше виступав за посередництво Москви в конфлікті на Близькому сході, порадив російському диктатору Володимиру Путіну для початку завершити війну, яку почала Росія в Україні.
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