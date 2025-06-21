Мирні переговори України та РФ

Нагадаємо, що Україна та Росія за останні місяці провели вже два раунди переговорів у Стамбулі. При цьому представники США не були присутні на зустрічах, хоча саме Вашингтон наполягав на мирних переговорах між Києвом та Москвою.

Нагадаємо, раніше представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова виступила з заявою, що російська делегація нібито вже готова до третього раунду переговорів з Україною в Стамбулі після 22 червня.

За її словами, конкретні терміни такої зустрічі "буде визначено найближчим часом".

Захарова також розповіла, що на переговорах Москва хоче обговорювати український і російський "меморандуми" щодо перемир'я і завершення війни. Одночасно з цим у Путіна заявили, що Російська Федерація не має наміру погоджуватись на перемир'я з Україною, оскільки нібито "має стратегічну перевагу".

Тим часом у Києві заявили, що перші два раунди переговорів між Україною і Росією виявилися порожніми, тому Україні досі неясно, що можна обговорити з росіянами на третій зустрічі.

Як зазначив політолог Володимир Фесенко, США ініціювали прямі переговори між Україною та Росією, але самі відійшли в сторону. При цьому президент України Володимир Зеленський наголосив, що це саме російська сторона зробила все, щоб викинути Сполучені Штати Америки з переговорного майданчика у Стамбулі.

Також нагадаємо, що днями Трамп, який раніше виступав за посередництво Москви в конфлікті на Близькому сході, порадив російському диктатору Володимиру Путіну для початку завершити війну, яку почала Росія в Україні.

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