Росіяни зробили все, щоб викинути США з переговорного майданчика, - Зеленський

Російська сторона зробила все, щоб викинути Сполучені Штати Америки з переговорного майданчика у Стамбулі. І це їй вдалося.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу.

За його словами, у Туреччині демонстрація посередництва США було абсолютно зрозумілим.

"Росіяни зробили все, щоб викинути їх з переговорного майданчику, що вони й зробили. Вони зробили це один раз, всі були здивовані абсолютно. Як так вийшло некрасиво, начебто нас в Стамбулі, чесно кажучи, збирали американці", - сказав Зеленський.

І, як зазначив президент, адженда була дуже складною. Українська сторона хотіла конкретики й "домовилися, що американці будуть знаходити якийсь узагальнений підхід".

"Ми були всі здивовані, тому що росіяни викинули американців, вони відразу пішли в наступ до ультиматумів, тобто це була підготовлена історія", - додав Зеленський.