Визнають небажання миру? У Путіна пояснили відмову від припинення вогню в Україні

Російська Федерація (РФ) не має наміру погоджуватись на перемир'я з Україною, оскільки нібито "має стратегічну перевагу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника диктатора Росії Дмитра Пєскова в інтерв'ю Sky News.

Як відзначає Sky News, зусилля Сполучених Штатів Америки (США) у припиненні повномасштабної війни в Україні не принесли жодних значних проривів. Водночас країна-терорист Росія посилила повітряні бомбардування України протягом останніх тижнів та відхиляє заклики про 30-денне перемир'я.

"Зараз ми маємо стратегічну перевагу. Чому ми повинні її втрачати? Ми не збираємося її втрачати. Ми йдемо далі. Ми просуваємося вперед і будемо продовжувати просуватися", - заявив речник диктатора.

На запитання про те, чи може Москва зобов'язатися не використовувати перемир'я для переозброєння та перегрупування сил, Пєсков відповів, що нібито проблема встановлення "режиму тиші" полягає в продовженні військової підтримки Україні з боку Заходу.