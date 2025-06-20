Визнають небажання миру? У Путіна пояснили відмову від припинення вогню в Україні

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Російська Федерація (РФ) не має наміру погоджуватись на перемир'я з Україною, оскільки нібито "має стратегічну перевагу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника диктатора Росії Дмитра Пєскова в інтерв'ю Sky News.
Як відзначає Sky News, зусилля Сполучених Штатів Америки (США) у припиненні повномасштабної війни в Україні не принесли жодних значних проривів. Водночас країна-терорист Росія посилила повітряні бомбардування України протягом останніх тижнів та відхиляє заклики про 30-денне перемир'я.
"Зараз ми маємо стратегічну перевагу. Чому ми повинні її втрачати? Ми не збираємося її втрачати. Ми йдемо далі. Ми просуваємося вперед і будемо продовжувати просуватися", - заявив речник диктатора.
На запитання про те, чи може Москва зобов'язатися не використовувати перемир'я для переозброєння та перегрупування сил, Пєсков відповів, що нібито проблема встановлення "режиму тиші" полягає в продовженні військової підтримки Україні з боку Заходу.
Російські перемир'я
Протягом останніх місяців російська сторона ініційовувала низку так званих "перемир'їв" на фронті, втім, терористи жодного разу не дотримувались його. Зокрема щоночі ворог продовжував здійснювати повітряні атаки проти України.
Зокрема варто відзначити, що Київ та Москва провели вже два раунди переговорів щодо завершення повномасштабної війни, попри те, що Росія продовжує висувати неприйнятні для України вимоги, серед яких, наприклад: "віддати" під контроль Москви чотири українські області та Крим, припинити поставки західного озброєння, оголосити нейтралітет й не тільки.
За словами речниці Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Марії Захарової, незабаром повинні будуть визначені терміни третіх переговорів делегацій. Під час зустрічі сторони можуть обговорити меморандуми із пропозиціями щодо врегулювання повномасштабно війни.
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