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"Про що говорити?": у Києві відреагували на ініціативу Москви щодо нових переговорів

Київ, Четвер 19 червня 2025 16:23
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"Про що говорити?": у Києві відреагували на ініціативу Москви щодо нових переговорів Фото: українська делегація на переговорах із Росією у Стамбулі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Перші два раунди переговорів між Україною і Росією виявилися порожніми. Поки неясно, що можна обговорити з росіянами на третій зустрічі.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у владі.

"Поки вони навмисно зробили дві зустрічі порожніми, то не зрозуміло, що саме обговорювати на третій - хто з Рюріків був більшим Рюриком чи що", - зазначив співрозмовник видання.

За його словами, поки незрозуміло, яким може бути зміст такої зустрічі.

"Як кажуть у Москві, "зустрічі мають бути субстантивними", - додав він.

Заява МЗС Росії

Нагадаємо, раніше представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що російська делегація нібито готова до третього раунду переговорів з Україною в Стамбулі після 22 червня.

За її словами, конкретні терміни такої зустрічі "буде визначено найближчим часом".

Захарова уточнювала, що на переговорах Москва хоче обговорювати український і російський "меморандуми" щодо перемир'я і завершення війни. Варто зауважити, що російський "меморандум" являє собою ультиматум із нездійсненними для України умовами.

За словами президента України Володимира Зеленського, навіть самі росіяни під час зустрічі в Стамбулі визнали, що вони поставили перед Україною ультиматум.

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