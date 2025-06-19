"Про що говорити?": у Києві відреагували на ініціативу Москви щодо нових переговорів

Перші два раунди переговорів між Україною і Росією виявилися порожніми. Поки неясно, що можна обговорити з росіянами на третій зустрічі.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у владі.

"Поки вони навмисно зробили дві зустрічі порожніми, то не зрозуміло, що саме обговорювати на третій - хто з Рюріків був більшим Рюриком чи що", - зазначив співрозмовник видання.

За його словами, поки незрозуміло, яким може бути зміст такої зустрічі.

"Як кажуть у Москві, "зустрічі мають бути субстантивними", - додав він.