У Лаврова заявили про готовність до "продовження переговорів" з Україною
Російська делегація готова прибути до турецького Стамбула після 22 червня для "продовження переговорів" з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Марію Захарову, яку цитує "РИА Новости".
"Після 22 червня наша делегація, яка була затверджена рішенням президента (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.), буде готова прибути в Стамбул для продовження переговорів. Конкретні терміни будуть визначені найближчим часом і будуть озвучені представниками і керівником самої делегації", - заявила вона.
За її словами, в рамках третього раунду переговорів російська делегація планує обговорити український та російський меморандуми із пропозиціями щодо врегулювання повномасштабно війни.
Переговори України та Росії у Туреччині
Україна та Росія провели вже два раунди переговорів щодо завершення повномасштабної війни. Під час діалогу Кремль продовжує висувати неприйнятні для Києва вимоги, серед яких, наприклад, "віддати" під контроль країни-терориста чотири українські області та Крим, припинити поставки західного озброєння, оголосити нейтралітет й не тільки.
Водночас обидвом сторонам вдалось домовитись щодо обміну полоненими й тілами загиблих солдатів.
2 червня, під час зустрічі делегацій, Київ та Москва погодили обмін окремих категорій полонених за формулою "всіх на всіх" й обмінятися тілами загиблих на фронті за формулою 6000 на 6000.
Великий обмін полоненими почався 9 червня. В цей день додому повернулася перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років.
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