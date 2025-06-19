У Лаврова заявили про готовність до "продовження переговорів" з Україною

Російська делегація готова прибути до турецького Стамбула після 22 червня для "продовження переговорів" з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Марію Захарову, яку цитує "РИА Новости".

За її словами, в рамках третього раунду переговорів російська делегація планує обговорити український та російський меморандуми із пропозиціями щодо врегулювання повномасштабно війни.

"Після 22 червня наша делегація, яка була затверджена рішенням президента (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.), буде готова прибути в Стамбул для продовження переговорів. Конкретні терміни будуть визначені найближчим часом і будуть озвучені представниками і керівником самої делегації", - заявила вона.

Переговори України та Росії у Туреччині

Україна та Росія провели вже два раунди переговорів щодо завершення повномасштабної війни. Під час діалогу Кремль продовжує висувати неприйнятні для Києва вимоги, серед яких, наприклад, "віддати" під контроль країни-терориста чотири українські області та Крим, припинити поставки західного озброєння, оголосити нейтралітет й не тільки.

Водночас обидвом сторонам вдалось домовитись щодо обміну полоненими й тілами загиблих солдатів.

2 червня, під час зустрічі делегацій, Київ та Москва погодили обмін окремих категорій полонених за формулою "всіх на всіх" й обмінятися тілами загиблих на фронті за формулою 6000 на 6000.

Великий обмін полоненими почався 9 червня. В цей день додому повернулася перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.