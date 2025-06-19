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У Лаврова заявили про готовність до "продовження переговорів" з Україною

Четвер 19 червня 2025 14:23
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У Лаврова заявили про готовність до "продовження переговорів" з Україною Фото: Марія Захарова, речниця Міністерства закордонних справ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська делегація готова прибути до турецького Стамбула після 22 червня для "продовження переговорів" з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Марію Захарову, яку цитує "РИА Новости".

"Після 22 червня наша делегація, яка була затверджена рішенням президента (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.), буде готова прибути в Стамбул для продовження переговорів. Конкретні терміни будуть визначені найближчим часом і будуть озвучені представниками і керівником самої делегації", - заявила вона.

За її словами, в рамках третього раунду переговорів російська делегація планує обговорити український та російський меморандуми із пропозиціями щодо врегулювання повномасштабно війни.

Переговори України та Росії у Туреччині

Україна та Росія провели вже два раунди переговорів щодо завершення повномасштабної війни. Під час діалогу Кремль продовжує висувати неприйнятні для Києва вимоги, серед яких, наприклад, "віддати" під контроль країни-терориста чотири українські області та Крим, припинити поставки західного озброєння, оголосити нейтралітет й не тільки.

Водночас обидвом сторонам вдалось домовитись щодо обміну полоненими й тілами загиблих солдатів.

2 червня, під час зустрічі делегацій, Київ та Москва погодили обмін окремих категорій полонених за формулою "всіх на всіх" й обмінятися тілами загиблих на фронті за формулою 6000 на 6000.

Великий обмін полоненими почався 9 червня. В цей день додому повернулася перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років.

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Переговори у Туреччині Війна в Україні Мария Захарова
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