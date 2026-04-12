Трамп про переговори з Іраном: мені все одно, укладемо ми угоду чи ні

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому байдуже, буде досягнута угода з Іраном чи ні. За його словами, Америка в будь-якому разі переможе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
"Ми перемагаємо, незалежно від того, що відбувається, ми перемагаємо. Подивимося, що станеться. Можливо, вони укладуть угоду, а можливо, й ні. Це не має значення. З точки зору Америки, ми перемагаємо", - заявив Трамп.
Також він укотре сказав, що США повністю розгромили Іран. Зокрема, під час війни було знищено: флот, військово-морські сили, системи ППО, радари і керівництво країни.
За словами Трампа, все що залишилося - це лише питання відкриття Ормузької протоки.
"Усе, що нам залишається - відкрити протоку, хоча ми нею і не користуємося, тому що є багато інших країн у світі, які нею користуються, і які або бояться, або слабкі, або діють з економії. Не знаю, в чому саме справа, але НАТО нам не допомогло - це я можу вам сказати", - додав президент США.
Зазначимо, що віце-президент США Джей Ді Венс перебуває зараз у Пакистані, де веде переговори з офіційними особами Ірану. Близько години тому The Times of Israel близько повідомило, що в пакистанській столиці розпочався черговий раунд переговорів. Причому деякі ЗМІ пишуть, що це вже третій раунд за добу.
Також ЗМІ вказують, що конкретно цей раунд, судячи з усього, є вже "останньою можливістю" для досягнення угоди, враховуючи "надмірні вимоги США".
Оновлено о 02:00
Уряд Ірану в соцмережі Х заявив, що переговори зі США завершилися через 14 годин. Наразі технічні групи з обох сторін обмінюються експертними висновками. Водночас переговори "продовжаться, незважаючи на розбіжності, що зберігаються".
"За пропозицією Пакистану і за згодою переговорних команд Ірану і США переговори за посередництва Пакистану продовжаться після перерви в неділю", - додав уряд у соцмережі Х.
Нагадаємо, що на початку цього тижня Дональд Трамп погодився на пропозицію Пакистану про двотижневе припинення вогню з Іраном. Але за умови, що Тегеран відкриє Ормузьку протоку. Паралельно сторони домовилися працювати, щоб за час перемир'я досягти фінальної угоди.
Іран після зупинки вогню відкрив протоку, але ненадовго. Країна закрила її, виправдовуючи це авіаударами Ізраїлю по Лівану, на який, за версією Пакистану, теж мало поширюватися перемир'я.
Хоча у ЗМІ з'явилася ще одна причина, чому Іран не зміг виконати умову Трампа. Джерела NYT сказали, що Тегеран не може знайти власні міни, встановлені в протоці, і не має можливості їх знешкодити.
При цьому Дональд Трамп у суботу заявив, що США розпочинають процес розмінування Ормузької протоки. Пізніше в Центральному командуванні США підтвердили, що два їхні есмінці пройшли через протоку з місією очистити протоку від мін.
Паралельно з цим, як було вже сказано вище, тривають переговори в Пакистані. За даними FT, обговорення зайшли в глухий кут через питання контролю над Ормузькою протокою. Зокрема, Іран хоче зберегти свій контроль і виступає проти "спільного" управління.