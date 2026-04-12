Трамп о переговорах с Ираном: мне все равно, заключим мы сделку или нет

"Мы побеждаем, независимо от того, что происходит, мы побеждаем. Посмотрим, что произойдет. Может быть, они заключат сделку, а может быть и нет. Это не имеет значения. С точки зрения Америки, мы побеждаем", - заявил Трамп.

Также он в очередной раз сказал, что США полностью разгромили Иран. В частности, в ходе войны были уничтожены: флот, военно-морские силы, системы ПВО, радары и руководство страны.

По словам Трампа, все что осталось - это лишь вопрос открытия Ормузского пролива.

"Все, что нам остается - открыть пролив, хотя мы им и не пользуемся, потому что есть много других стран в мире, которые им пользуются, и которые либо боятся, либо слабы, либо действуют из экономии. Не знаю, в чем именно дело, но НАТО нам не помогло - это я могу вам сказать", - добавил президент США.

Отметим, что вице-президент США Джей Ди Вэнс находится сейчас в Пакистане, где ведет переговоры с официальными лицами Ирана. Около часа назад The Times of Israel около сообщило, что в пакистанской столице начался очередной раунд переговоров. Причем некоторые СМИ пишут, что это уже третий раунд за сутки.

Также СМИ указывают, что конкретно это раунд, судя по всему, является уже "последней возможностью" для достижения сделки, учитывая "чрезмерные требования США".

Обновлено в 02:00

Правительство Ирана в соцсети Х заявило, что переговоры с США завершились спустя 14 часов. На данный момент технические группы с обеих сторон обмениваются экспертными заключениями. При этом переговоры "продолжатся, несмотря на сохраняющиеся разногласия".

"По предложению Пакистана и с согласия переговорных команд Ирана и США переговоры при посредничествескинь Пакистана продолжатся после перерыва в воскресенье", - добавило правительство в соцсети Х.