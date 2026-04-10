"Завантажуємо кораблі боєприпасами": Трамп зробив заяву про переговори з Іраном

Очікування результатів переговорів

Американський лідер Дональд Трамп повідомив, що вже найближчим часом стане зрозуміло, чи матимуть перемовини з Іраном успіх.

За його словами, оцінка ситуації можлива протягом доби після початку ключових консультацій.

"Ми дізнаємося приблизно через 24 години. Скоро дізнаємося", – сказав Трамп.

Підготовка до можливого загострення

Паралельно Вашингтон готується до негативного сценарію. Президент зазначив, що військові кораблі США отримують нове озброєння на випадок провалу дипломатії.

"У нас відбувається перезавантаження. Ми завантажуємо кораблі найкращими боєприпасами, найкращою зброєю, яку коли-небудь створювали — навіть кращою, ніж те, що ми робили раніше, і ми їх підірвали", — сказав він.

Також Трамп відзначив, що якщо угода не відбудеться, то армія США ефективно буде використовувати всю зброю та боєприпаси, які було завантажені на кораблі.

Переговори у Пакистані

До Ісламабаду вже прямує делегація США на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом. У переговорах також братимуть участь спецпосланник Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

З іранського боку очікується участь міністра закордонних справ Аббаса Арагчі та спікера парламенту Мохаммада Багера Галібафа.

Ключові умови сторін

Серед основних питань — передача Іраном значних запасів збагаченого урану, відновлення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку, а також обмеження ракетної програми і припинення підтримки союзних сил у регіоні. Тегеран, зі свого боку, наполягає на скасуванні санкцій.

Заяви Трампа про Іран

Трамп також висловив сумніви щодо намірів іранської сторони.

"Ви маєте справу з людьми, щодо яких ми не знаємо, чи говорять вони правду», – сказав він. "Нам кажуть, що вони позбавляються всієї ядерної зброї, все зникло. А потім вони звертаються до преси і кажуть: "Ні, ми хотіли б збагачувати". Тож ми це з'ясуємо".

У соцмережі Truth Social президент додав: "Іранці, схоже, не розуміють, що у них немає жодних козирів, окрім короткострокового шантажу світу через міжнародні водні шляхи. Єдина причина, чому вони сьогодні живі, — це ведення переговорів!".