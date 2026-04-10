Іран міг використовувати зброю з американськими компонентами у війні з США, - Власюк

17:33 10.04.2026 Пт
Результати аналізу дронів, що запустив Іран на Кіпр, виявилися доволі несподіваними
aimg Олена Чупровська aimg Роман Кот
Фото: В іранських дронах знайшли російські та американські деталі (defence-ua.com)

Іранські дрони, якими атакували бази США на Близькому Сході, можуть містити американські та російські компоненти.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив уповноважений президента з санкцій Владислав Власюк під час зустрічі з журналістами.

Читайте також: Зеленський вперше підтвердив, що Україна збивала "Шахеди" на Близькому Сході

Антени з Росії на уламках на Кіпрі

За його словами, перші підозри з'явилися після аналізу дронів, що прилітали на Кіпр з Ірану.

"Російська електроніка фіксувалася. Це те, що прилітало на Кіпр з Ірану. Там були антени "Комета"", - сказав Власюк.

За його словами, це встановлений факт. Після цього почали збирати інформацію про складові іранських безпілотників і ракет, які застосовуються в Іраку, Катарі та Бахрейні.

Американські деталі теж є

Власюк наголосив, що очікує виявити в іранській зброї одночасно і російські, і американські компоненти.

"Поки інформації менше, ніж я сподівався. Але я зберігаю оптимізм. Думаю, що ми побачимо там як російські, так і американські компоненти - і це буде особливо цікаво", - зазначив він.

Уповноважений пояснив, чому впевнений у цьому.

"В так званих "чистих" іранських дронах різних типів, які використовувала Росія проти України у 2022-2023 роках, уже були американські компоненти. І я не думаю, що це могло змінитися за останні два роки. А російські компоненти - очевидно, що вони в іранських дронах також присутні", - додав Власюк.

Нагадаємо, ГУР оприлюднило начинку реактивного "Шахеда" - турбореактивної версії дрона "Герань-3".

З 45 ідентифікованих компонентів половина виявилася американського походження, вісім - китайського, сім - швейцарського. Серед іншого знайшли деталі британського та японського виробництва.

Як повідомляло РБК-Україна, у дронах і ракетах Росії розвідка виявила понад 100 іноземних компонентів.

Серед зразків - безпілотники "Герань-2", дрон "Корсар" та крилата ракета Х-69. Іран у цьому переліку постачальників далеко не єдиний.

Мир уже скоро? Буданов зробив заяву про закінчення війни
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою