"Загружаем корабли боеприпасами": Трамп сделал заявление о переговорах с Ираном

Ожидание результатов переговоров

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что уже в ближайшее время станет понятно, будут ли иметь переговоры с Ираном успех.

По его словам, оценка ситуации возможна в течение суток после начала ключевых консультаций.

"Мы узнаем примерно через 24 часа. Скоро узнаем", - сказал Трамп.

Подготовка к возможному обострению

Параллельно Вашингтон готовится к негативному сценарию. Президент отметил, что военные корабли США получают новое вооружение на случай провала дипломатии.

"У нас происходит перезагрузка. Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием, которое когда-либо создавали - даже лучше, чем то, что мы делали раньше, и мы их взорвали", - сказал он.

Также Трамп отметил, что если сделка не состоится, то армия США эффективно будет использовать все оружие и боеприпасы, которые были загружены на корабли.

Переговоры в Пакистане

В Исламабад уже направляется делегация США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. В переговорах также примут участие спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

С иранской стороны ожидается участие министра иностранных дел Аббаса Арагчи и спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа.

Ключевые условия сторон

Среди основных вопросов - передача Ираном значительных запасов обогащенного урана, восстановление безопасного судоходства через Ормузский пролив, а также ограничение ракетной программы и прекращение поддержки союзных сил в регионе. Тегеран, в свою очередь, настаивает на отмене санкций.

Заявления Трампа об Иране

Трамп также выразил сомнения относительно намерений иранской стороны.

"Вы имеете дело с людьми, в отношении которых мы не знаем, говорят ли они правду", - сказал он. "Нам говорят, что они избавляются от всего ядерного оружия, все исчезло. А потом они обращаются к прессе и говорят: "Нет, мы хотели бы обогащать". Поэтому мы это выясним".

В соцсети Truth Social президент добавил: "Иранцы, похоже, не понимают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа мира через международные водные пути. Единственная причина, почему они сегодня живы, - это ведение переговоров!".