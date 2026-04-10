"Загружаем корабли боеприпасами": Трамп сделал заявление о переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил о решающем значении ближайших 24 часов для оценки переговоров с Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The New York Post.
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что уже в ближайшее время станет понятно, будут ли иметь переговоры с Ираном успех.
По его словам, оценка ситуации возможна в течение суток после начала ключевых консультаций.
"Мы узнаем примерно через 24 часа. Скоро узнаем", - сказал Трамп.
Параллельно Вашингтон готовится к негативному сценарию. Президент отметил, что военные корабли США получают новое вооружение на случай провала дипломатии.
"У нас происходит перезагрузка. Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием, которое когда-либо создавали - даже лучше, чем то, что мы делали раньше, и мы их взорвали", - сказал он.
Также Трамп отметил, что если сделка не состоится, то армия США эффективно будет использовать все оружие и боеприпасы, которые были загружены на корабли.
В Исламабад уже направляется делегация США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. В переговорах также примут участие спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
С иранской стороны ожидается участие министра иностранных дел Аббаса Арагчи и спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа.
Среди основных вопросов - передача Ираном значительных запасов обогащенного урана, восстановление безопасного судоходства через Ормузский пролив, а также ограничение ракетной программы и прекращение поддержки союзных сил в регионе. Тегеран, в свою очередь, настаивает на отмене санкций.
Трамп также выразил сомнения относительно намерений иранской стороны.
"Вы имеете дело с людьми, в отношении которых мы не знаем, говорят ли они правду", - сказал он. "Нам говорят, что они избавляются от всего ядерного оружия, все исчезло. А потом они обращаются к прессе и говорят: "Нет, мы хотели бы обогащать". Поэтому мы это выясним".
В соцсети Truth Social президент добавил: "Иранцы, похоже, не понимают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа мира через международные водные пути. Единственная причина, почему они сегодня живы, - это ведение переговоров!".
Напомним, что президент США Дональд Трамп резко отреагировал на информацию о введении Ираном платы за прохождение танкеров через Ормузский пролив, адресовав Тегерану жесткое предупреждение.
Отметим, что режим прекращения огня между США и Ираном оказался под угрозой срыва после новых заявлений Тегерана: спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф назвал перемирие "неразумным" и обвинил Вашингтон в несоблюдении трех из десяти выдвинутых условий.