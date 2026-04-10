RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Загружаем корабли боеприпасами": Трамп сделал заявление о переговорах с Ираном

20:23 10.04.2026 Пт
3 мин
Американский лидер рассказал, что будет происходить после окончания срока
aimg Анастасия Никончук
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США Дональд Трамп заявил о решающем значении ближайших 24 часов для оценки переговоров с Ираном.

Ожидание результатов переговоров

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что уже в ближайшее время станет понятно, будут ли иметь переговоры с Ираном успех.

По его словам, оценка ситуации возможна в течение суток после начала ключевых консультаций.

"Мы узнаем примерно через 24 часа. Скоро узнаем", - сказал Трамп.

Подготовка к возможному обострению

Параллельно Вашингтон готовится к негативному сценарию. Президент отметил, что военные корабли США получают новое вооружение на случай провала дипломатии.

"У нас происходит перезагрузка. Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием, которое когда-либо создавали - даже лучше, чем то, что мы делали раньше, и мы их взорвали", - сказал он.

Также Трамп отметил, что если сделка не состоится, то армия США эффективно будет использовать все оружие и боеприпасы, которые были загружены на корабли.

Переговоры в Пакистане

В Исламабад уже направляется делегация США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. В переговорах также примут участие спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

С иранской стороны ожидается участие министра иностранных дел Аббаса Арагчи и спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа.

Ключевые условия сторон

Среди основных вопросов - передача Ираном значительных запасов обогащенного урана, восстановление безопасного судоходства через Ормузский пролив, а также ограничение ракетной программы и прекращение поддержки союзных сил в регионе. Тегеран, в свою очередь, настаивает на отмене санкций.

Заявления Трампа об Иране

Трамп также выразил сомнения относительно намерений иранской стороны.

"Вы имеете дело с людьми, в отношении которых мы не знаем, говорят ли они правду", - сказал он. "Нам говорят, что они избавляются от всего ядерного оружия, все исчезло. А потом они обращаются к прессе и говорят: "Нет, мы хотели бы обогащать". Поэтому мы это выясним".

В соцсети Truth Social президент добавил: "Иранцы, похоже, не понимают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа мира через международные водные пути. Единственная причина, почему они сегодня живы, - это ведение переговоров!".

Напомним, что президент США Дональд Трамп резко отреагировал на информацию о введении Ираном платы за прохождение танкеров через Ормузский пролив, адресовав Тегерану жесткое предупреждение.

Отметим, что режим прекращения огня между США и Ираном оказался под угрозой срыва после новых заявлений Тегерана: спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф назвал перемирие "неразумным" и обвинил Вашингтон в несоблюдении трех из десяти выдвинутых условий.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
