Трамп у Пекіні тиснутиме на Китай через закупівлю іранської нафти

Програма візиту

Відкрита церемонія і переговори заплановані на четвер. Візит завершиться в п'ятницю. Пізніше цього року Китай має нанести відповідний візит до США. Поїздка, яку планували раніше, була відкладена у березні через початок американсько-ізраїльської війни з Іраном.

Іран і нафта

Вашингтон звинувачує Пекін у фінансуванні Ірану через масштабні закупівлі нафти.

"Іран - найбільший державний спонсор тероризму, а Китай купує 90% їхньої енергії - і таким чином фінансує найбільшого державного спонсора тероризму", - заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

Анонімний представник адміністрації повідомив, що Трамп може "чинити тиск" на Китай щодо купівлі іранської нафти та постачання товарів подвійного використання до Тегерану. Китай, своєю чергою, відмовляється визнавати американські "односторонні" санкції проти іранського нафтового сектору.

Інші теми

Окрім Ірану, на переговорах можуть порушити підтримку Китаєм Росії, торговельні відносини та рідкісноземельні метали - критично важливий ресурс для американського технологічного сектору. Питання Тайваню залишається без змін - жодного перегляду американської позиції не очікується.

З американською делегацією до Пекіна летять топменеджери Boeing та кількох агропромислових компаній.