У Тайвані прагнуть перейняти військовий досвід України на тлі загрози війни з КНР

01:18 06.05.2026 Ср
2 хв
Взаємодія Тайваню з Україною в оборонній сфері поки що відбувається більше на неофіційному рівні
aimg Юлія Маловічко
У Тайвані прагнуть перейняти військовий досвід України на тлі загрози війни з КНР Фото: тайванські військові (Getty Images)
Тайвань дедалі більше замислюється про власну безпеку на тлі загрози з боку Китаю, через що Тайбей прагне перейняти український досвід у протистоянні великому агресору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

Військовий з Тайваню на ім'я Лі, чиє прізвище залишається анонімним, воює в Україні проти Росії і вже багато знає про специфіку військових дій.

За його словами, Тайваню був би цінний український досвід у сфері дронів, зокрема морських, а також роботизованих систем, які також важливі на полі бою. Особливо це актуально на тлі загострення загрози з боку Китаю.

При цьому, всупереч тому, що офіційні зв'язки України і Тайваню не настільки налагоджені з певних причин, волонтери та оборонні компанії обмінюються технологіями і досвідом.

Також відомо, що міжнародні оборонні підрядники звернулися до українських інженерів із проханням розробити конкретні проєкти, адаптовані до потреб Тайваню.

Однак, хоча дві країни і зблизилися поступово після певних кроків, Тайбей визнав перешкоди для встановлення офіційних оборонних зв'язків із Києвом.

Це пов'язано також із секретністю воєнного часу, що стосується технології дронів, і що ускладнило вивчення українських методів.

Але, не дивлячись на це, Тайвань все ж прагне перейняти український досвід у протистоянні великому гравцеві, оскільки загроза з Пекіна нависає дедалі більше.

"Досвід України у використанні безпілотників у реальних бойових умовах дуже цінний", - сказав Цоу Ю-сень, заступник генерального директора Адміністрації промислового розвитку Міністерства економіки Тайваню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тайвань рішуче налаштований захищати свій суверенітет і посилювати оборону перед обличчям зростаючої експансії Китаю після того, як Пекін обстріляв острів ракетами в рамках військових навчань.

Також нещодавно Тайвань виявив два китайські військові кораблі, які перебували у водах поблизу островів Пенху в Тайванській протоці. На цьому тлі країна направила свої ВМС і ВПС для спостереження.

