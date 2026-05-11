Трамп в Пекине будет давить на Китай из-за закупки иранской нефти

Программа визита

Открытая церемония и переговоры запланированы на четверг. Визит завершится в пятницу. Позже в этом году Китай должен нанести ответный визит в США. Поездка, которую планировали ранее, была отложена в марте из-за начала американо-израильской войны с Ираном.

Иран и нефть

Вашингтон обвиняет Пекин в финансировании Ирана из-за масштабных закупок нефти.

"Иран - крупнейший государственный спонсор терроризма, а Китай покупает 90% их энергии - и таким образом финансирует крупнейшего государственного спонсора терроризма", - заявил министр финансов Скотт Бессент.

Анонимный представитель администрации сообщил, что Трамп может "оказать давление" на Китай относительно покупки иранской нефти и поставки товаров двойного использования в Тегеран. Китай, в свою очередь, отказывается признавать американские "односторонние" санкции против иранского нефтяного сектора.

Другие темы

Кроме Ирана, на переговорах могут затронуть поддержку Китаем России, торговые отношения и редкоземельные металлы - критически важный ресурс для американского технологического сектора. Вопрос Тайваня остается без изменений - никакого пересмотра американской позиции не ожидается.

С американской делегацией в Пекин летят топ-менеджеры Boeing и нескольких агропромышленных компаний.