Трамп в Пекине будет давить на Китай из-за закупки иранской нефти

Президент США Дональд Трамп в среду прибудет в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином. Главные темы - иранская война, покупка Китаем иранской нефти и торговые отношения. Официальные представители США предупредили, что Трамп будет "оказывать давление" на Пекин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.
Программа визита
Открытая церемония и переговоры запланированы на четверг. Визит завершится в пятницу. Позже в этом году Китай должен нанести ответный визит в США. Поездка, которую планировали ранее, была отложена в марте из-за начала американо-израильской войны с Ираном.
Иран и нефть
Вашингтон обвиняет Пекин в финансировании Ирана из-за масштабных закупок нефти.
"Иран - крупнейший государственный спонсор терроризма, а Китай покупает 90% их энергии - и таким образом финансирует крупнейшего государственного спонсора терроризма", - заявил министр финансов Скотт Бессент.
Анонимный представитель администрации сообщил, что Трамп может "оказать давление" на Китай относительно покупки иранской нефти и поставки товаров двойного использования в Тегеран. Китай, в свою очередь, отказывается признавать американские "односторонние" санкции против иранского нефтяного сектора.
Другие темы
Кроме Ирана, на переговорах могут затронуть поддержку Китаем России, торговые отношения и редкоземельные металлы - критически важный ресурс для американского технологического сектора. Вопрос Тайваня остается без изменений - никакого пересмотра американской позиции не ожидается.
С американской делегацией в Пекин летят топ-менеджеры Boeing и нескольких агропромышленных компаний.
Из-за войны в Иране мировые запасы нефти истощаются с беспрецедентной скоростью, ведь поставки из Персидского залива существенно сократились, сообщает Bloomberg.
Тем временем Тайвань урезал пакет закупок вооружения в США. В Госдепартаменте расценили это как уступку Китаю. Ранее тайваньское правительство подписало сразу шесть крупных сделок с Вашингтоном на общую сумму более 6,6 млрд долларов. Перечень включил системы HIMARS, самоходные гаубицы М109А7 Paladin, пополнение ракетного арсенала и прочее.
Кроме того, как писала NYT, Тайвань все чаще задумывается о собственной безопасности на фоне угрозы со стороны Китая и стремится использовать военный опыт Украины.