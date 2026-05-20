ua en ru
Ср, 20 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп отримав пожиттєвий захист від податкових перевірок

13:05 20.05.2026 Ср
2 хв
Заборонено також перевіряти родину Трампа
aimg Олена Чупровська
Трамп отримав пожиттєвий захист від податкових перевірок Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Міністерство юстиції США назавжди позбавило податкову службу права перевіряти фінанси президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Американці по всьому світу масово відмовляються від громадянства США, - ЗМІ

Міністерство юстиції США офіційно заборонило Податковій службі (IRS) проводити будь-які аудити щодо минулих податкових декларацій президента США Дональда Трампа, його родини та підконтрольних йому компаній.

Відповідний документ підписав виконувач обов'язків генерального прокурора Тодд Бланш.

Що зазначено в документі

Згідно з документом, уряд США відтепер не може перевіряти:

  • будь-які податкові декларації Трампа, подані до понеділка, 19 травня;
  • будь-які питання, "які були порушені або могли бути порушені" в рамках попередніх перевірок.

Формулювання документа є максимально широким і фактично закриває будь-яку можливість податкового контролю щодо Трампа у майбутньому.

Як це пов'язано з угодою про врегулювання

Документ розширює угоду, яку Трамп уклав з IRS у понеділок. За її умовами, він погодився відмовитися від позову на 10 мільярдів доларів - компенсації за витік його податкових декларацій.

Натомість Міністерство юстиції створило спеціальний фонд на майже 1,8 мільярда доларів для виплат тим, кого торкнулося незаконне використання державних структур у політичних цілях.

Як повідомляло РБК-Україна, після першого року при владі рейтинг підтримки Трампа впав до 36% - найнижчого показника за поточний термін. Причина - стрімке падіння довіри до його економічної та зовнішньої політики. Виборці дедалі більше незадоволені наслідками військових дій і "тарифним хаосом".

Нещодавно Трамп розглядав масштабні кадрові перестановки в Кабінеті міністрів - під загрозою звільнення опинилися директор національної розвідки та міністр торгівлі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
Летіли дрони та балістика, понад 20 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
Летіли дрони та балістика, понад 20 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
Аналітика
Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії