Трамп отримав пожиттєвий захист від податкових перевірок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністерство юстиції США офіційно заборонило Податковій службі (IRS) проводити будь-які аудити щодо минулих податкових декларацій президента США Дональда Трампа, його родини та підконтрольних йому компаній.

Відповідний документ підписав виконувач обов'язків генерального прокурора Тодд Бланш.

Що зазначено в документі

Згідно з документом, уряд США відтепер не може перевіряти:

будь-які податкові декларації Трампа, подані до понеділка, 19 травня;

будь-які питання, "які були порушені або могли бути порушені" в рамках попередніх перевірок.

Формулювання документа є максимально широким і фактично закриває будь-яку можливість податкового контролю щодо Трампа у майбутньому.

Як це пов'язано з угодою про врегулювання

Документ розширює угоду, яку Трамп уклав з IRS у понеділок. За її умовами, він погодився відмовитися від позову на 10 мільярдів доларів - компенсації за витік його податкових декларацій.

Натомість Міністерство юстиції створило спеціальний фонд на майже 1,8 мільярда доларів для виплат тим, кого торкнулося незаконне використання державних структур у політичних цілях.