Трамп получил пожизненную защиту от налоговых проверок
Министерство юстиции США навсегда лишило налоговую службу права проверять финансы президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Министерство юстиции США официально запретило Налоговой службе (IRS) проводить любые аудиты в отношении прошлых налоговых деклараций президента США Дональда Трампа, его семьи и подконтрольных ему компаний.
Соответствующий документ подписал исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш.
Что указано в документе
Согласно документу, правительство США отныне не может проверять:
- любые налоговые декларации Трампа, поданные до понедельника, 19 мая;
- любые вопросы, "которые были затронуты или могли быть затронуты" в рамках предыдущих проверок.
Формулировка документа является максимально широкой и фактически закрывает любую возможность налогового контроля в отношении Трампа в будущем.
Как это связано с соглашением об урегулировании
Документ расширяет соглашение, которое Трамп заключил с IRS в понедельник. По его условиям, он согласился отказаться от иска на 10 миллиардов долларов - компенсации за утечку его налоговых деклараций.
Зато Министерство юстиции создало специальный фонд на почти 1,8 миллиарда долларов для выплат тем, кого коснулось незаконное использование государственных структур в политических целях.
Как сообщало РБК-Украина, после первого года у власти рейтинг поддержки Трампа упал до 36% - самого низкого показателя за текущий срок. Причина - стремительное падение доверия к его экономической и внешней политике. Избиратели все больше недовольны последствиями военных действий и "тарифным хаосом".
Недавно Трамп рассматривал масштабные кадровые перестановки в Кабинете министров - под угрозой увольнения оказались директор национальной разведки и министр торговли.