Трамп получил пожизненную защиту от налоговых проверок

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Министерство юстиции США официально запретило Налоговой службе (IRS) проводить любые аудиты в отношении прошлых налоговых деклараций президента США Дональда Трампа, его семьи и подконтрольных ему компаний.

Соответствующий документ подписал исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш.

Что указано в документе

Согласно документу, правительство США отныне не может проверять:

любые налоговые декларации Трампа, поданные до понедельника, 19 мая;

любые вопросы, "которые были затронуты или могли быть затронуты" в рамках предыдущих проверок.

Формулировка документа является максимально широкой и фактически закрывает любую возможность налогового контроля в отношении Трампа в будущем.

Как это связано с соглашением об урегулировании

Документ расширяет соглашение, которое Трамп заключил с IRS в понедельник. По его условиям, он согласился отказаться от иска на 10 миллиардов долларов - компенсации за утечку его налоговых деклараций.

Зато Министерство юстиции создало специальный фонд на почти 1,8 миллиарда долларов для выплат тем, кого коснулось незаконное использование государственных структур в политических целях.