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Трамп відреагував на визнання його адвокатом в дачі неправдивих свідчень у "російській справі"

Новини » Політика    29.11.2018 - 18:16
Трамп відреагував на визнання його адвокатом в дачі неправдивих свідчень у "російській справі"
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Президент США заявив, що Коен "бреше", щоб отримати більш м'який вирок

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на визнання провини його екс-адвокатом Майклом Коеном в дачі неправдивих свідчень у Конгресі у справі про втручання РФ у вибори президента США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

Виступаючи перед журналістами біля Білого дому, Трамп назвав Коена "слабовільною людиною" і звинуватив у брехні. Він додав, що Коен "бреше", щоб отримати більш м'який вирок.

Трамп відреагував на визнання його адвокатом в дачі неправдивих свідчень у &quot;російській справі&quot;РБК-Україна повідомляло, що Коен у четвер, 29 листопада, прибув до суду Манхеттена, щоб визнати провину в дачі неправдивих свідчень у справі про втручання РФ у вибори президента США.

Коен зізнався, що збрехав під час виступу на слуханнях у 2017 році в Комітеті Сенату США з розвідки про плани будівництва Trump Tower в Москві.

Також раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він не буде зустрічатися з спецпрокурором Робертом Мюллером з питань зв'язків з Росією в 2016 році під час виборів.

Зазначимо, РФ відмовилася відповідати на позов щодо втручання у вибори США. Російський посол і Мін'юст РФ направили в суд Манхеттена свої заперечення проти розгляду за позовом американської Демократичної партії до російського уряду і Головного управління Генштабу.

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