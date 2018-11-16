В США суд велел Белому дому восстановить аккредитацию журналиста CNN

Журналисту должны вернуть аккредитацию до вынесения окончательного решения по иску телеканала

Суд велел Белому дому временно восстановить аккредитацию журналиста CNN Джима Акосты, который был исключен из пула после перепалки с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press

Указано, что судья окружного суда США Тимоти Келли объявил о соответствующем решении в пятницу утром.

Отмечается, что журналисту должны вернуть аккредитацию до вынесения окончательного решения по иску телеканала.

Так, Джим Акоста неоднократно спорил с Трампом и его представителями на пресс-конференциях. В ходе перепалки в ноябре американский президент назвал журналиста "грубым" и "ужасным" человеком.

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