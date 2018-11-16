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В США суд велел Белому дому восстановить аккредитацию журналиста CNN

Новости » Происшествия    16.11.2018 - 18:09

Журналисту должны вернуть аккредитацию до вынесения окончательного решения по иску телеканала

Суд велел Белому дому временно восстановить аккредитацию журналиста CNN Джима Акосты, который был исключен из пула после перепалки с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press

Указано, что судья окружного суда США Тимоти Келли объявил о соответствующем решении в пятницу утром.

Отмечается, что журналисту должны вернуть аккредитацию до вынесения окончательного решения по иску телеканала.

Так, Джим Акоста неоднократно спорил с Трампом и его представителями на пресс-конференциях. В ходе перепалки в ноябре американский президент назвал журналиста "грубым" и "ужасным" человеком.

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