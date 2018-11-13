CNN подал в суд против Трампа за лишение аккредитации журналиста телеканала

Фото: журналиста Джима Акосту лишили аккредитации (Reuters)

Иск также направлен против главы аппарата Белого дома и пресс-секретаря Трампа

Телеканал CNN подал иск против президента США Дональда Трампа и нескольких представителей его администрации за лишение корреспондента телеканала Джима Акосты аккредитации в Белый дом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление CNN.

Иск подали во вторник, 13 ноября, в окружной суд Вашингтона, округ Колумбия. Истцами в деле значатся как телеканал CNN, так и корреспондент Джим Акоста. Они судятся против шести человек, среди которых президент Дональд Трамп, глава аппарата Белого дома Джон Келли, пресс-секретарь Сара Сандерс, заместитель начальника отдела по коммуникациям Билл Шин, а также директор и офицер секретной службы, которые выгнали корреспондента из здания.

Администрация телеканала требует вернуть аккредитацию корреспонденту для дальнейшего освещения событий и пресс-конференций.

"Дело необычное для CNN и Акосты, это могло произойти с любым. Если дело завершится ничем, действия Белого дома создадут опасный эффект для любого журналиста", - говорится в заявлении.

Напомним, 7 ноября Белый дом лишил аккредитации журналиста CNN Джима Акосту, обвинив его в неподобающем поведении во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа. По словам пресс-секретаря Трампа Сары Сандерс, Акоста не отдавал сотруднице Белого дома микрофон, тем самым лишив своих коллег возможности задавать вопросы. Также Сандерс обвинила журналиста CNN в применении физической силы.

Журналист действительно не отдавал микрофон, но никакой физической силы в сторону сотрудницы Белого дома не применял.

Инцидент произошел после нескольких "неудобных" вопросов, которые Акоста поставил президенту Трампу. В частности, корреспондент спросил, почему во время предвыборных речей Трамп называл мигрантов "захватчиками". Также он спросил, не боится ли Трамп расследования вероятных связей его команды с Россией. В ответ Акосту обозвали "безобразным и ужасным человеком".

Отметим, что споры между Акостою и Трампом возникают не первый раз. Еще до вступления на пост президента в 2017 году, Трамп отказался отвечать на вопрос репортера, заявив, что этот телеканал распространяет "фальшивые новости".

Администрация CNN осудила действия президента и выразила полную поддержку своему журналисту.