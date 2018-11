Журналиста CNN лишили аккредитации в Белом доме

Споры между корреспондентом и президентом Трампом возникают не первый раз

Белый дом лишил аккредитации журналиста CNN Джима Акосту, обвинив его в неподобающем поведении во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа 7 ноября. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Сара Сандерс, информирует РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.

По ее словам, Акоста не отдавал сотруднице Белого дома микрофон, тем самым лишив своих коллег возможности задавать вопросы. Также Сандерс обвинила журналиста CNN в применении физической силы.

We stand by our decision to revoke this individual's hard pass. We will not tolerate the inappropriate behavior clearly documented in this video. pic.twitter.com/T8X1Ng912y