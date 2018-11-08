Журналиста CNN лишили аккредитации в Белом доме

Фото: журналиста Джима Акосту лишили аккредитации (Reuters)

Споры между корреспондентом и президентом Трампом возникают не первый раз

Белый дом лишил аккредитации журналиста CNN Джима Акосту, обвинив его в неподобающем поведении во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа 7 ноября. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Сара Сандерс, информирует РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.

По ее словам, Акоста не отдавал сотруднице Белого дома микрофон, тем самым лишив своих коллег возможности задавать вопросы. Также Сандерс обвинила журналиста CNN в применении физической силы.

We stand by our decision to revoke this individual's hard pass. We will not tolerate the inappropriate behavior clearly documented in this video. pic.twitter.com/T8X1Ng912y — Сара Sanders (@PressSec) 8 ноября 2018 г.



Но на записи с пресс-конференции видно, что журналист действительно не отдавал микрофон, но никакой физической силы в сторону сотрудницы Белого дома не применял.

Инцидент произошел после нескольких "неудобных" вопросов, которые Акоста задал президенту Трампу. В частности, корреспондент спросил, почему во время предвыборных речей Трамп называл мигрантов "захватчиками". Также он спросил, не боится ли Трамп расследования вероятных связей его команды с Россией. В ответ Акосту обозвали "безобразным и ужасным человеком".

Отметим, что споры между Акостою и Трампом возникают не первый раз. Еще до вступления на пост президента в 2017 году, Трамп отказался отвечать на вопрос репортера, заявив, что этот телеканал распространяет "фейковые новости".

Администрация CNN осудила действия президента и выразила полную поддержку своему журналисту.

Напомним, 1 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что всегда старается говорить правду. В частности, Трампу напомнили, что в ходе избирательной кампании в 2016 году он обещал всегда говорить американцам правду. В то же время его пребывание на должности президента часто сопровождаются ложными заявлениями.