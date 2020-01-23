"Трамп не откладывал встречу с Зеленским": Белый дом обвинил во лжи главу спецкомитета США

Белый дом в среду обвинил во лжи председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа, выступавшего в Сенате во время разбирательства в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом Белый дом написал в Twitter.

В администрации также заявили, что якобы нигде на всем протяжении телефонного разговора президент Трамп не просит президента Владимира Зеленского объявить о расследовании против сына Джо Байдена.

"Адам Шифф лжет, что президент Трамп откладывал встречу с президентом Зеленским. Президент Трамп приглашал президента Зеленского в Белый дом - без каких-либо предварительных условий - трижды: 21 апреля, 29 мая и 25 июля. Они при первой же возможности встретились в ООН", - отмечается на странице Белого дома.

Напомним, Шифф более двух часов представлял в Сенату США позицию обвинения в рамках разбирательства в деле об импичменте президента США Дональда Трампа.

РБК-Украина писало, что Сенат США проголосовал за утверждение плана Республиканской партии по импичменту Дональда Трампа.

Отмети, 19 декабря 2019 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Трампа обвинили в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса США.