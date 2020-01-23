"Трамп не відкладав зустріч із Зеленським": Білий дім звинуватив у брехні голову спецкомітету США

Білий дім у середу звинуватив у брехні голову спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адама Шиффа, який виступав у Сенаті під час розгляду в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Про це Білий дім написав Twitter.

В адміністрації також заявили, що нібито ніде в телефонній розмові президент Трамп не просить президента Володимира Зеленського оголосити про розслідування проти сина Джо Байдена.

"Адам Шифф бреше, що президент Трамп відкладав зустріч з президентом Зеленським. Президент Трамп запрошував президента Зеленського в Білий дім - без будь-яких попередніх умов - тричі: 21 квітня, 29 травня та 25 липня. Вони при першій же можливості зустрілися в ООН", - зазначається на сторінці Білого дому.

Нагадаємо, Шифф більше двох годин представляв у Сенаті США позицію звинувачення в рамках розгляду в справі про імпічмент президента США Дональда Трампа.

РБК-Україна писало, що Сенат США проголосував за затвердження плану Республіканської партії щодо імпічменту Дональда Трампа.

Відмітив, 19 грудня 2019 року Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті обвинувачення проти президента США Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту. Трампа звинуватили в зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу США.