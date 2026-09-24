Трамп особисто зустрів Сі Цзіньпіна з червоною доріжкою на військовому аеродромі

https://www.rbc.ua/rus/news Президент Дональд Трамп особисто зустрів голову Китаю Сі Цзіньпіна на військовій базі Joint Base Andrews, розгорнувши для нього червону доріжку. Це нетиповий дипломатичний жест - зазвичай іноземних лідерів приймають у Білому домі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Трамп разом із першою леді Меланією зустрів Сі Цзіньпіна та його дружину Пен Ліюань біля трапа літака, коли той приземлився на військовій базі неподалік Вашингтона близько 6 вечора. Військові розгорнули для китайського лідера справжню червону доріжку, а на злітній смузі вишикували шість винищувачів F-16 та шість F-22, демонструючи військову міць США.

Востаннє американський президент особисто зустрічав іноземного лідера саме на цій базі у 1962 році, коли Джон Кеннеді приймав британського прем'єра Гарольда Макміллана. Останніми десятиліттями на аеродромі так само вітали кількох пап Римських - зокрема Джордж Буш-молодший зустрічав Бенедикта XVI у 2008-му, а Барак Обама - Франциска у 2015-му.

Для порівняння: у лютому 2025 року Трамп приймав Володимира Зеленського біля входу до Західного крила Білого дому, а короля Британії Чарльза III - на Південному портику резиденції у квітні цього року. Сам Сі Цзіньпін, своєю чергою, не влаштовував Трампу подібної зустрічі в аеропорту під час його візиту до Пекіна у травні.

"Президент Сі приймав президента Трампа в Китаї на історичному саміті цього літа, і президент Трамп відповідає взаємністю, вітаючи китайську делегацію у відповідному візиті цього тижня", - заявила речниця Білого дому Анна Келлі.

Останній державний візит Сі Цзіньпіна до США відбувся ще у вересні 2015 року за адміністрації Обами.