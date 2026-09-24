Трамп лично встретил Си Цзиньпина с красной дорожкой на военном аэродроме

Президент Дональд Трамп лично встретил главу Китая Си Цзиньпина на военной базе Joint Base Andrews, развернув для него красную дорожку. Это нетипичный дипломатический жест - обычно иностранных лидеров принимают в Белом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Трамп вместе с первой леди Меланией встретил Си Цзиньпина и его жену Пэн Лиюань у трапа самолета, когда тот приземлился на военной базе недалеко от Вашингтона около 6 вечера. Военные развернули для китайского лидера настоящую красную дорожку, а на взлетной полосе выстроили шесть истребителей F-16 и шесть F-22, демонстрируя военную мощь США.

Последний американский президент лично встречал иностранного лидера именно на этой базе в 1962 году, когда Джон Кеннеди принимал британского премьера Гарольда Макмиллана. В последние десятилетия на аэродроме также поздравляли нескольких пап Римских - в частности Джордж Буш-младший встречал Бенедикта XVI в 2008-м, а Барак Обама - Франциска в 2015-м.

Для сравнения: в феврале 2025 Трамп принимал Владимира Зеленского у входа в Западное крыло Белого дома, а короля Британии Чарльза III - на Южном портике резиденции в апреле этого года. Сам Си Цзиньпин, в свою очередь, не устраивал Трампу подобной встречи в аэропорту во время его визита в Пекин в мае.

"Президент Си принимал президента Трампа в Китае на историческом саммите этим летом, и президент Трамп отвечает взаимностью, приветствуя китайскую делегацию в ответном визите на этой неделе", - заявила представитель Белого дома Анна Келли.

Последний государственный визит Си Цзиньпина в США состоялся еще в сентябре 2015 при администрации Обамы.