США, Японія і Південна Корея зробили заяву перед зустріччю Трампа і С

Держсекретар США Марко Рубіо провів зустрічі з міністрами закордонних справ Японії та Південної Кореї напередодні майбутнього саміту американського лідера Дональда Трампа і лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рубіо зустрівся в Нью-Йорку з главою МЗС Південної Кореї Чо Хьон і міністром закордонних справ Японії Тосіміцу Мотегі. Переговори відбулися на полях Генеральної асамблеї ООН.

За підсумками зустрічі США, Японія та Південна Корея оприлюднили спільну заяву, в якій пообіцяли протистояти економічному примусу та неринковим практикам, а також довільним експортним обмеженням, які можуть порушувати ланцюги постачання.

Країни також привітали запуск нового тристороннього механізму консультацій з питань економічної безпеки. Його метою є зміцнення ланцюгів постачання та співпраці у сфері критичних технологій.

США підтвердили оборонні зобов'язання

У заяві зазначається, що Вашингтон підтвердив свої зобов'язання щодо оборони Японії та Південної Кореї, зокрема із застосуванням американського військового потенціалу та ядерних можливостей.

Сторони також наголосили на важливості збереження миру та стабільності в Тайванській протоці та висловили підтримку значущій участі Тайваню у відповідних міжнародних організаціях.

Щодо Північної Кореї США, Японія та Південна Корея підтвердили прихильність до її повної денуклеаризації та закликали Пхеньян відновити діалог.

Чого побоюються союзники США

Зустріч відбулася напередодні переговорів Трампа і Сі, які заплановані у Вашингтоні на 24 вересня. За даними Reuters, союзники США в Азії стурбовані тим, що американський президент може піти на поступки Китаю щодо Тайваню або торгівлі в обмін на економічні домовленості з Пекіном.

Особливу увагу Японія та Південна Корея приділятимуть можливим торговельним рішенням за підсумками саміту. Аналітики зазначають, що навіть пом'якшення торговельних бар'єрів для Китаю може вплинути на конкурентоспроможність цих країн.

Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїті та президент Південної Кореї Лі Чже Мьон мають виступити на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку у вівторок. За словами чиновників, обидва лідери зацікавлені в особистій зустрічі з Трампом.

Окремо США та Південна Корея продовжують переговори щодо реалізації інвестиційного пакета на 350 млрд доларів.

У понеділок південнокорейський опозиційний депутат закликав парламент перевірити умови цієї угоди, заявивши, що переговори щодо енергетичних проєктів можуть створити для Сеула непропорційні фінансові ризики.