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Зеленський попросив Трампа залучити Сі Цзіньпіна до тиску на Путіна

23:08 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Марія Науменко
Зеленський попросив Трампа залучити Сі Цзіньпіна до тиску на Путіна Фото: президент США Дональд Трамп та президент Китаю Сі Цзіньпін (Getty Images)
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Напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Китаю Сі Цзіньпіном Україна запропонувала залучити Пекін до тиску на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час брифінгу.

Після зустрічі з Трампом у Нью-Йорку на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН Зеленський розповів про прохання, яке озвучив американському лідеру напередодні його переговорів із Сі Цзіньпіном.

За словами президента України, він запропонував Трампу заохотити китайського лідера звернутися до російського диктатора Володимира Путіна.

"Завтра Трамп матиме зустріч з керівником Китаю. Я сказав дуже відверто президенту, що міг би він також Сі якось до цього заохотити, щоб він звернувся до Путіна", - заявив Зеленський.

Таким чином, Київ розраховує, що Китай також може використати свої контакти з Росією для впливу на позицію Кремля.

Зеленський не уточнив, яким саме має бути звернення китайського лідера до президента Росії. Водночас із його слів випливає, що Україна хотіла б бачити активнішу роль Пекіна у дипломатичних зусиллях щодо припинення війни.

Як відомо, президент Китаю відвідає США 23-25 вересня на запрошення Дональда Трампа. Їхня зустріч у Вашингтоні запланована на 24 вересня.

Нагадаємо, перед зустріччю з Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, що війна в Україні завершиться "швидше, ніж люди собі уявляють".

Водночас Зеленський заявив, що сподівається завершити війну до зими за допомогою США. Під час зустрічі Трамп також допустив нові переговори з Володимиром Путіним.

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