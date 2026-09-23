Трамп готує пишну зустріч Сі Цзіньпіну на тлі важких переговорів, - Reuters

США запланували пишні церемонії та масштабні заходи задля прийому глави Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна. Проте перемовини очільників держав не будуть легкими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пишні церемонії на тлі напруженості

Президент США Дональд Трамп 23 вересня привітає президента Китаю Сі Цзіньпіна у Вашингтоні з триденним візитом.

Під час прибуття китайського лідера Трамп зустріне Сі та його дружину на злітній смузі, коли вони прибудуть ввечері на військову базу в Меріленді. Там базується Перший авіаційний десантний комплекс.

Також плануються:

офіційна вечеря зі світилами технологій,

військова церемонія в Білому домі з польотами реактивних літаків,

відвідування Національного архіву, де зберігаються оригінали Декларації незалежності та Конституції.

Що планується

Очікується, що на офіційній вечері в четвер зберуться керівники компаній, важливих на ринках обох країн:

Apple,

Nvidia,

OpenAI.

Як і на двох попередніх зустрічах з 2025 року, лідери планують публічні заходи за чітко спланованим сценарієм.

Замість спільної прес-конференції чи заяви наприкінці очікується, що країни опублікують двосторонні оголошення для внутрішньої аудиторії.

Очікування під час візиту

11-місячне торговельне перемир'я між США та Киьаєм закінчується в листопаді. Але сторони мають розбіжності в поглядах на різні питання.

Особи, знайомі з планами, заявили Reuters, що Сі, ймовірно, наполегливо порушить претензії Пекіна на Тайвань. Цієї теми Вашингтон волів би уникнути, вважають вони.

Хоча Трамп, ймовірно, збереже жорсткий контроль над експортом США, попри заперечення Сі.

Переговори, заплановані на 24 вересня, все ж можуть призвести до:

угод про зниження тарифів у певних секторах,

співпрацю у боротьбі з незаконним обігом наркотиків,

розширення діалогу між військовими.

За даними джерел, очікується, що Трамп домагатиметься звільнення деяких американців та інших осіб, утримуваних у Китаї.

Дві країни також могли б домовитися більше про обговорення питань штучного інтелекту. У цій галузі США та Китай є конкурентами.

Самі лідери можуть не відчувати потреби йти на компроміси, кажуть аналітики.

Тема Ірану, ймовірно, буде присутня на переговорах. Вашингтон вважає, що Пекін може використати свій вплив на Тегеран. Але Трамп заявив, що не бачить потреби звертатися за допомогою до Китаю.