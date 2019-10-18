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Трамп определился с кандидатурой на пост министра энергетики

Новости » В мире    18.10.2019 - 23:15
Трамп определился с кандидатурой на пост министра энергетики
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Трамп назвал Дэна Бруйетта абсолютным профессионалом

Президент США Дональд Трамп предложит кандидатуру заместителя министра энергетики Соединенных Штатов Дэна Бруйетта на пост главы ведомства вместо подавшего в отставку Рика Перри. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.

Трамп ометил, что опыт Бруйетта в сфере энергетики не имеет аналогов.

"Я рад предложить заместителя министра Дэна Бруйетта на пост министра. Опыт Дэна в этой области не имеет аналогов. Абсолютный профессионал. Я не сомневаюсь, что Дэн проделает отличную работу", - написал Трамп.

Трамп также поблагодарил Перри за проделанную работу. По словам президента США, министр покинет свой пост в конце года.

"Рик был великим губернатором Техаса и великим министром энергетики", - написал он.

Напомним, министр энергетики США Рик Перри заявил, что подает в отставку.

Ранее сообщалось, что министр энергетики США Рик Перри обсуждал с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани возможное вмешательство Украины в американскую президентскую кампанию в 2016 году.

РБК-Украина писало, что в мае 2019 года Белый дом передал полномочия в проведении политики США по Украине спецпредставителю США Курту Волкеру, министру энергетики Рика Перри и послу США при Евросоюзе Гордону Сонленду.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
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