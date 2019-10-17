Министр энергетики США обсуждал вмешательство Украины в выборы с Джулиани

Фото: Рик Перри (flickr.com Gage Skidmore)

Трамп опасался, что Украина вмешивалась в президентскую кампанию в США в 2016 году

Министр энергетики США Рик Перри обсуждал с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани возможное вмешательство Украины в американскую президентскую кампанию в 2016 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам Перри, во время телефонного разговора с Джулиани, тот сообщил, что Трамп обеспокоен попытками некоторых лиц из Украины вмешаться в избирательную кампанию в 2016 году в США. Это было причиной сомнений Трампа в необходимости встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом, Джулиани не сообщил о каких-либо требованиях США к Украине.

Сообщается, что таким образом Джулиани пытался заручиться поддержкой Перри, чтобы возобновить расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в мае 2019 года Белый дом передал полномочия в проведении политики США по Украине спецпредставителю США Курту Волкеру, министру энергетики Рику Перри и о послу США при Евросоюзе Гордону Сонленду.

Также сообщалось, что Рика Перри в США обязали предоставить документы, касающиеся расследования дела импичмента президента Дональда Трампа и давления на Украину по "Нафтогазу".