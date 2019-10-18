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Министр энергетики США уходит в отставку

Новости » Политика    18.10.2019 - 02:20
Министр энергетики США уходит в отставку
Фото: Рик Перри (flickr.com Gage Skidmore)

Перри отвечал за проведение политики США по Украине

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что подает в отставку после начала процедуры импичмента Дональду Трампу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что Перри уже сообщил президенту Соединенных Штатов Трампу о том, что уходит с должности. По словам журналистки Bloomberg Дженнифер Джейкобс, отставка не будет немедленной, но министр уже передал письмо президенту.

Издание отмечает, что в США активно анализируют роль, которую Перри сыграл во взаимоотношениях президента США с Украиной, которые сейчас стали предметом расследования относительно начала процедуры импичмента Трампа.

Ранее сообщалось, что министр энергетики США Рик Перри обсуждал с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани возможное вмешательство Украины в американскую президентскую кампанию в 2016 году.

РБК-Украина писало, что в мае 2019 года Белый дом передал полномочия в проведении политики США по Украине спецпредставителю США Курту Волкеру, министру энергетики Рика Перри и послу США при Евросоюзе Гордону Сонленду.

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