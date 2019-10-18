ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп визначився з кандидатурою на пост міністра енергетики

Новини » В світі    18.10.2019 - 23:15
Трамп визначився з кандидатурою на пост міністра енергетики
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Трамп назвав Дена Бруйетта абсолютним професіоналом

Президент США Дональд Трамп запропонує кандидатуру заступника міністра енергетики Сполучених Штатів Дена Бруєтта на посаду глави відомства замість Ріка Перрі, який подав у відставку . Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа у Twitter.

Трамп зазначив, що досвід Бруєтта у сфері енергетики не має аналогів.

"Я радий запропонувати заступника міністра Дена Бруєтта на посаду міністра. Досвід Дена в цій галузі не має аналогів. Абсолютний професіонал. Я не сумніваюся, що Ден відмінно попрацює", - написав Трамп.

Трамп також подякував Перрі за виконану роботу. За словами президента США, міністр піде з посади в кінці року.

"Рік був великим губернатором Техасу і великим міністром енергетики", - написав він.

Нагадаємо, міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що подає у відставку.

Раніше повідомлялося, що міністр енергетики США Рік Перрі обговорював з адвокатом американського президента Дональда Трампа Руді Джуліані можливе втручання України в американську президентську кампанію в 2016 році.

РБК-Україна писало, що в травні 2019 року Білий дім передав повноваження в проведенні політики США по Україні спецпредставникові США Курту Волкер, міністру енергетики Ріка Перрі і послу США при Євросоюзі Гордону Сонленду.

Трамп розповів про зміст телефонної розмови з Ердоганом Припинення вогню у Сирії триває, незважаючи на ранкові постріли, - Трамп
Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся