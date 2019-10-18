Трамп визначився з кандидатурою на пост міністра енергетики

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Трамп назвав Дена Бруйетта абсолютним професіоналом

Президент США Дональд Трамп запропонує кандидатуру заступника міністра енергетики Сполучених Штатів Дена Бруєтта на посаду глави відомства замість Ріка Перрі, який подав у відставку . Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа у Twitter.

Трамп зазначив, що досвід Бруєтта у сфері енергетики не має аналогів.

"Я радий запропонувати заступника міністра Дена Бруєтта на посаду міністра. Досвід Дена в цій галузі не має аналогів. Абсолютний професіонал. Я не сумніваюся, що Ден відмінно попрацює", - написав Трамп.

Трамп також подякував Перрі за виконану роботу. За словами президента США, міністр піде з посади в кінці року.

" Рік був великим губернатором Техасу і великим міністром енергетики", - написав він.

Нагадаємо, міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що подає у відставку.

Раніше повідомлялося, що міністр енергетики США Рік Перрі обговорював з адвокатом американського президента Дональда Трампа Руді Джуліані можливе втручання України в американську президентську кампанію в 2016 році.

РБК-Україна писало, що в травні 2019 року Білий дім передав повноваження в проведенні політики США по Україні спецпредставникові США Курту Волкер, міністру енергетики Ріка Перрі і послу США при Євросоюзі Гордону Сонленду.