Трамп оголосив про знищення "найактивнішого терориста світу"

Що відомо про операцію

Трамп повідомив, що операція була проведена цієї ночі за його особистим наказом. Він назвав її "бездоганно виконаною, ретельно спланованою і дуже складною".

Аль-Мінукі переховувався в Африці, однак американські спецслужби відстежували його пересування через власні джерела.

За словами Трампа, зі смертю аль-Мінукі "глобальні операції ІДІЛ значно послаблені". Президент подякував уряду Нігерії за партнерство.