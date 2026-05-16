Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Трамп оголосив про знищення "найактивнішого терориста світу"

08:06 16.05.2026 Сб
1 хв
Операцію провели цієї ночі за особистим наказом Трампа
aimg Катерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Американські та нігерійські збройні сили ліквідували Абу-Білала аль-Мінукі - другу людину в глобальній ієрархії ІДІЛ. Про це оголосив президент США Дональд Трамп, назвавши його "найактивнішим терористом у світі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа.

Читайте також: США та Ізраїль можуть поновити удари по Ірану на наступному тижні, - NYT

Що відомо про операцію

Трамп повідомив, що операція була проведена цієї ночі за його особистим наказом. Він назвав її "бездоганно виконаною, ретельно спланованою і дуже складною".

Аль-Мінукі переховувався в Африці, однак американські спецслужби відстежували його пересування через власні джерела.

За словами Трампа, зі смертю аль-Мінукі "глобальні операції ІДІЛ значно послаблені". Президент подякував уряду Нігерії за партнерство.

Ліквідація відбулася на тлі активної боротьби США з терористичними угрупованнями в Африці. Після повернення з Пекіна Трамп розглядає можливість послаблення санкцій проти китайських нафтових компаній, що купують іранську сировину.

Під час саміту Пекін та Вашингтон досягли принципової згоди в тому, що Іран за жодних умов не повинен отримати ядерну зброю.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац тим часом припустив, що операція проти Ірану може бути незабаром відновлена - за його словами, не всі цілі ще досягнуті.

