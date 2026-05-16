Трамп объявил об уничтожении "самого активного террориста мира"

Что известно об операции

Трамп сообщил, что операция была проведена этой ночью по его личному приказу. Он назвал ее "безупречно выполненной, тщательно спланированной и очень сложной".

Аль-Минуки скрывался в Африке, однако американские спецслужбы отслеживали его передвижения через собственные источники.

По словам Трампа, со смертью аль-Минуки "глобальные операции ИГИЛ значительно ослаблены". Президент поблагодарил правительство Нигерии за партнерство.