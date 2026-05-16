Трамп объявил об уничтожении "самого активного террориста мира"

Американские и нигерийские вооруженные силы ликвидировали Абу-Билала аль-Минуки - второго человека в глобальной иерархии ИГИЛ. Об этом объявил президент США Дональд Трамп, назвав его "самым активным террористом в мире".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа.
Что известно об операции
Трамп сообщил, что операция была проведена этой ночью по его личному приказу. Он назвал ее "безупречно выполненной, тщательно спланированной и очень сложной".
Аль-Минуки скрывался в Африке, однако американские спецслужбы отслеживали его передвижения через собственные источники.
По словам Трампа, со смертью аль-Минуки "глобальные операции ИГИЛ значительно ослаблены". Президент поблагодарил правительство Нигерии за партнерство.
Ликвидация произошла на фоне активной борьбы США с террористическими группировками в Африке. После возвращения из Пекина Трамп рассматривает возможность ослабления санкций против китайских нефтяных компаний, покупающих иранское сырье.
Во время саммита Пекин и Вашингтон достигли принципиального согласия в том, что Иран ни при каких условиях не должен получить ядерное оружие.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац тем временем предположил, что операция против Ирана может быть вскоре возобновлена - по его словам, не все цели еще достигнуты.