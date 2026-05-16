Трамп объявил об уничтожении "самого активного террориста мира"

08:06 16.05.2026 Сб
Операцию провели этой ночью по личному приказу Трампа
Екатерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Американские и нигерийские вооруженные силы ликвидировали Абу-Билала аль-Минуки - второго человека в глобальной иерархии ИГИЛ. Об этом объявил президент США Дональд Трамп, назвав его "самым активным террористом в мире".

Что известно об операции

Трамп сообщил, что операция была проведена этой ночью по его личному приказу. Он назвал ее "безупречно выполненной, тщательно спланированной и очень сложной".

Аль-Минуки скрывался в Африке, однако американские спецслужбы отслеживали его передвижения через собственные источники.

По словам Трампа, со смертью аль-Минуки "глобальные операции ИГИЛ значительно ослаблены". Президент поблагодарил правительство Нигерии за партнерство.

Ликвидация произошла на фоне активной борьбы США с террористическими группировками в Африке. После возвращения из Пекина Трамп рассматривает возможность ослабления санкций против китайских нефтяных компаний, покупающих иранское сырье.

Во время саммита Пекин и Вашингтон достигли принципиального согласия в том, что Иран ни при каких условиях не должен получить ядерное оружие.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац тем временем предположил, что операция против Ирана может быть вскоре возобновлена - по его словам, не все цели еще достигнуты.

