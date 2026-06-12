Трамп оголосив про завершення війни з Іраном, але є важливий нюанс

"Не знаю, чи вже чули, але сьогодні ми завершили війну з Іраном. І вони погодилися ніколи не володіти ядерною зброєю", - заявив Трамп.

Як зазначає CNN, офіційного підтвердження такої домовленості з боку Тегерана наразі немає.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив державним ЗМІ, що країна ще не ухвалила остаточного рішення щодо будь-якої угоди зі США.

Трамп стверджує, що США "закінчили війну" з Іраном (інфографіка РБК-Україна)

За його словами, повідомлення про досягнення домовленостей є "лише спекуляціями".

Зі свого боку, речник Комітету національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Ебрагім Резаї поставив під сумнів заяви американського президента.

"Ймовірність обману з боку Трампа висока", - написав він у соцмережі X.

За словами політика, глава Білого дому може намагатися тимчасово зберегти спокійну ситуацію, водночас закликаючи Іран не припиняти атаки.