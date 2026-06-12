Трамп оголосив про завершення війни з Іраном, але є важливий нюанс

Президент США Дональд Трамп стверджує, що Штати завершили війну з Іраном. За його словами, Тегеран погодився ніколи не володіти ядерною зброєю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Не знаю, чи вже чули, але сьогодні ми завершили війну з Іраном. І вони погодилися ніколи не володіти ядерною зброєю", - заявив Трамп.
Як зазначає CNN, офіційного підтвердження такої домовленості з боку Тегерана наразі немає.
Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив державним ЗМІ, що країна ще не ухвалила остаточного рішення щодо будь-якої угоди зі США.
Трамп стверджує, що США "закінчили війну" з Іраном (інфографіка РБК-Україна)
За його словами, повідомлення про досягнення домовленостей є "лише спекуляціями".
Зі свого боку, речник Комітету національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Ебрагім Резаї поставив під сумнів заяви американського президента.
"Ймовірність обману з боку Трампа висока", - написав він у соцмережі X.
За словами політика, глава Білого дому може намагатися тимчасово зберегти спокійну ситуацію, водночас закликаючи Іран не припиняти атаки.
Нагадаємо, лише за кілька годин до заяви про завершення війни Трамп попереджав про "дуже сильний" удар по Ірану та обіцяв захопити острів Харг - ключовий центр експорту іранської нафти.
Пізніше президент США повідомив, що скасував ці плани, оскільки, за його словами, "фінальні пункти" угоди між двома сторонами були затверджені.
Тим часом Axios пише, що США та Іран узгодили текст попередньої угоди. Вона передбачає, зокрема, продовження режиму припинення вогню на 60 днів та пом'якшення санкцій проти Тегерана.