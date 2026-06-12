США та Іран близькі до угоди: з'явилися перші деталі її змісту

США та Іран узгодили текст попередньої угоди. Вона передбачає, зокрема, продовження режиму припинення вогню на 60 днів та пом'якшення санкцій проти Тегерана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За даними видання, документ, який може бути підписаний найближчими днями, є "Меморандумом про взаєморозуміння".

Угода передбачає негайне відкриття Ормузької протоки, пом'якшення санкцій проти Ірану та продовження режиму припинення вогню на 60 днів, включаючи Ліван.

Згідно з меморандумом, Іран зобов'язується ніколи не створювати ядерну зброю та врегулювати питання своїх запасів збагаченого урану. Натомість США розпочнуть поетапне пом'якшення санкцій, яке залежатиме від виконання Тегераном умов угоди.

За даними Axios, президент США Дональд Трамп погодився з тим, що одним із варіантів вирішення проблеми може стати розведення високозбагаченого іранського урану на території країни під контролем інспекторів ООН.

Документ також передбачає відновлення довоєнних обсягів судноплавства через Ормузьку протоку протягом 30 днів після підписання та припинення американської блокади.

Водночас видання зазначає, що заява Трампа про завершення угоди стала несподіванкою для прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

За словами американського джерела, останніми днями Нетаньяху залишався в невіданні і зв'язувався з союзниками, близькими до адміністрації Трампа, намагаючись отримати інформацію.

Дипломат однієї з країн-посередників повідомив Axios, що США та Іран погодили текст угоди, проте вона все ще потребує остаточного затвердження.

За даними джерел, документ вже отримав схвалення на високому рівні в Тегерані, але, ймовірно, ще не затверджено верховним лідером Ірану Моджтабою Хаменеї.

Якщо угода буде підписана, вона може отримати назву "Ісламабадська угода".

За даними Axios, вчора, 11 червня, чотири військово-транспортні літаки ВПС США C-17 вилетіли до Європи, доставляючи обладнання для можливої ​​поїздки віце-президента Джей Ді Венса на церемонію підписання угоди в Женеві найближчими днями.