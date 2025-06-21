Трамп оголосив, що поклав край жорстокому кровопролиттю: про які країни йдеться

"Я дуже радий повідомити, що разом із державним секретарем Марко Рубіо мені вдалося укласти договір між Демократичною Республікою Конго та Республікою Руанда в їхній війні, яка була відома жорстоким кровопролиттям і смертями, яких було навіть більше, ніж у більшості інших війн, і яка тривала десятиліттями", - сказав він.

Американський лідер підтвердив, що підписання мирного договору відбудеться у Вашингтоні наступного тижня. Трамп сказав, що це буде "великим днем для Африки і всього світу".

"Я не отримаю Нобелівську премію миру за це, за припинення війни між Індією і Пакистаном, між Сербією і Косово, я не отримаю Нобелівську премію за збереження миру між Єгиптом і Ефіопією, і я не отримаю її за реалізацію Угод Авраама на Близькому Сході! Ні, я не отримаю Нобелівську премію, що б я не робив, включно з Росією/Україною та Ізраїлем/Іраном, якими б не були ці результати, але люди знають, і це все, що для мене важливо", - підсумував він.