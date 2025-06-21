Трамп оголосив, що поклав край жорстокому кровопролиттю: про які країни йдеться
Президент США Дональд Трамп оголосив, що домігся припинення війни між Демократичною Республікою Конго і Республікою Руанда.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в соцмережі Truth Social.
"Я дуже радий повідомити, що разом із державним секретарем Марко Рубіо мені вдалося укласти договір між Демократичною Республікою Конго та Республікою Руанда в їхній війні, яка була відома жорстоким кровопролиттям і смертями, яких було навіть більше, ніж у більшості інших війн, і яка тривала десятиліттями", - сказав він.
Американський лідер підтвердив, що підписання мирного договору відбудеться у Вашингтоні наступного тижня. Трамп сказав, що це буде "великим днем для Африки і всього світу".
"Я не отримаю Нобелівську премію миру за це, за припинення війни між Індією і Пакистаном, між Сербією і Косово, я не отримаю Нобелівську премію за збереження миру між Єгиптом і Ефіопією, і я не отримаю її за реалізацію Угод Авраама на Близькому Сході! Ні, я не отримаю Нобелівську премію, що б я не робив, включно з Росією/Україною та Ізраїлем/Іраном, якими б не були ці результати, але люди знають, і це все, що для мене важливо", - підсумував він.
Війна між Конго і Руандою
Конфлікт між Конго і Руандою тривав понад 30 років. З 2012 року повстанське угруповання "Рух 23 березня" (M23), яке діяло в провінції Північне Ківу, вело активні бойові дії проти урядових сил.
Це спричинило масове переміщення населення з охоплених конфліктом територій.
У 2022 році влада ДР Конго звинуватила Збройні сили Руанди в підтримці M23, а влітку 2023 року було зафіксовано перетин руандійськими військами кордону з Конго. Відбулося бойове зіткнення з прикордонними підрозділами.
У січні 2025 року рух M23 за підтримки Руанди захопив місто Гома і продовжив розширення підконтрольної території.
У червні Держдепартамент США оголосив, що за підсумками триденних переговорів у Вашингтоні вдалося домовитися про припинення війни, яка забрала тисячі життів. Посередницьку роль зіграв уряд Сполучених Штатів, спостерігачем виступив Катар.
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