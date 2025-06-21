Трамп объявил, что положил конец жестокому кровопролитию: о каких странах идет речь
Президент США Дональд Трамп объявил, что добился прекращения войны между Демократической Республикой Конго и Республикой Руанда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в соцсети Truth Social.
"Я очень рад сообщить, что вместе с государственным секретарем Марко Рубио мне удалось заключить договор между Демократической Республикой Конго и Республикой Руанда в их войне, которая была известна жестоким кровопролитием и смертями, которых было даже больше, чем в большинстве других войн, и которая длилась десятилетиями", - сказал он.
Американский лидер подтвердил, что подписание мирного договора состоится в Вашингтоне на следующей неделе. Трамп сказал, что это будет "великим днем для Африки и всего мира".
"Я не получу Нобелевскую премию мира за это, за прекращение войны между Индией и Пакистаном, между Сербией и Косово, я не получу Нобелевскую премию за сохранение мира между Египтом и Эфиопией, и я не получу ее за реализацию Соглашений Авраама на Ближнем Востоке! Нет, я не получу Нобелевскую премию, что бы я ни делал, включая Россию / Украину и Израиль / Иран, какими бы ни были эти результаты, но люди знают, и это все, что для меня важно", - подытожил он.
Война между Конго и Руандой
Конфликт между Конго и Руандой длился более 30 лет. С 2012 года повстанческая группировка "Движение 23 марта" (M23), которая действовала в провинции Северное Киву, вела активные боевые действия против правительственных сил.
Это повлекло массовое перемещение населения из охваченных конфликтом территорий.
В 2022 году власти ДР Конго обвинили Вооруженные силы Руанды в поддержке M23, а летом 2023 года было зафиксировано пересечение руандийскими войсками границы с Конго. Произошло боестолкновение с пограничными подразделениями.
В январе 2025 года движение M23 при поддержке Руанды захватило город Гома и продолжило расширение подконтрольной территории.
В июне Госдепартамент США объявил, что по итогам трехдневных переговоров в Вашингтоне удалось договориться о прекращении войны, которая унесла тысячи жизней. Посредническую роль сыграло правительство Соединенных Штатов, наблюдателем выступил Катар.
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