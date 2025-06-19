Руанда і Конго підпишуть мирну угоду за сприяння США
Угода, яку підпишуть у Вашингтоні, може зупинити кривавий конфлікт на сході Конго, який забрав тисячі життів та змусив мільйон людей залишити домівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США.
Міністри закордонних справ Руанди та Демократичної Республіки Конго підпишуть мирну угоду 27 червня у Вашингтоні з метою припинення тривалого збройного протистояння між двома державами.
Заява з’явилася за підсумками триденних переговорів у Вашингтоні за участю технічних делегацій обох країн. Посередницьку роль у переговорах відіграв уряд США, а спостерігачами виступили представники Катару.
Угода передбачає дотримання принципу територіальної цілісності, заборону бойових дій, розведення сил, роззброєння та умовну інтеграцію недержавних збройних формувань. Крім того, передбачені кроки з повернення біженців і внутрішньо переміщених осіб, а також плани з економічної інтеграції регіону.
Конго, Європейський Союз та США звинувачують Руанду в підтримці повстанського угруповання M23, яке у 2021 році відновило збройний опір на сході ДР Конго. Упродовж цього року бойовики захопили два ключові міста, що викликало широкий міжнародний резонанс і критику на адресу як M23, так і Руанди, яка заперечує свою причетність до підтримки повстанців.
Внаслідок конфлікту понад мільйон людей залишили свої домівки, загинули тисячі осіб, а значна частина мінералонасичених територій сходу Конго опинилася під контролем M23.
Самі бойовики заявляють, що діють на захист прав етнічної меншини тутсі у Конго та погрожують повалити чинну владу президента Фелікса Чісекеді.
Як зазначили у Держдепартаменті США, підписання угоди відбудеться в присутності державного секретаря США Марко Рубіо.
Пізніше заплановане проведення саміту президентів Руанди та ДР Конго у Вашингтоні, але точну дату зустрічі ще не визначено.
Загроза нової війни в Африці
Повстанське угруповання "Рух 23 березня", відоме також під абревіатурою M23, діє на сході Демократичної Республіки Конго, зокрема в провінції Північне Ківу.
З 2012 року M23 веде активні бойові дії проти урядових сил, що спричинило масове переміщення населення з охоплених конфліктом територій.
У березні 2022 року влада ДР Конго звинуватила Збройні сили Руанди в підтримці M23, яке перебуває у збройному протистоянні з конголезьким урядом.
У липні 2023 року зафіксовано перетин руандійськими військами кордону з ДРК та напад на прикордонні підрозділи.
За інформацією ООН, згодом військові підрозділи Руанди безпосередньо брали участь у бойових діях разом із повстанцями на сході Конго та постачали їм озброєння.
У січні 2025 року бійці M23 за підтримки Руанди захопили місто Гома. Після цього угруповання продовжило розширення підконтрольної території, що викликало негативну реакцію світової спільноти та призвело до запровадження міжнародних санкцій.
Офіційний Кігалі заперечує будь-яку підтримку повстанського руху.
Уряд Демократичної Республіки Конго має намір звернутися до суду проти колишнього президента Жозефа Кабіли через його ймовірні зв’язки з повстанським угрупованням M23, яке встановило контроль над насиченим мінералами сходом країни.
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