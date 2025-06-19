Руанда і Конго підпишуть мирну угоду за сприяння США

Угода, яку підпишуть у Вашингтоні, може зупинити кривавий конфлікт на сході Конго, який забрав тисячі життів та змусив мільйон людей залишити домівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США.

Міністри закордонних справ Руанди та Демократичної Республіки Конго підпишуть мирну угоду 27 червня у Вашингтоні з метою припинення тривалого збройного протистояння між двома державами.

Заява з’явилася за підсумками триденних переговорів у Вашингтоні за участю технічних делегацій обох країн. Посередницьку роль у переговорах відіграв уряд США, а спостерігачами виступили представники Катару.

Угода передбачає дотримання принципу територіальної цілісності, заборону бойових дій, розведення сил, роззброєння та умовну інтеграцію недержавних збройних формувань. Крім того, передбачені кроки з повернення біженців і внутрішньо переміщених осіб, а також плани з економічної інтеграції регіону.

Конго, Європейський Союз та США звинувачують Руанду в підтримці повстанського угруповання M23, яке у 2021 році відновило збройний опір на сході ДР Конго. Упродовж цього року бойовики захопили два ключові міста, що викликало широкий міжнародний резонанс і критику на адресу як M23, так і Руанди, яка заперечує свою причетність до підтримки повстанців.

Внаслідок конфлікту понад мільйон людей залишили свої домівки, загинули тисячі осіб, а значна частина мінералонасичених територій сходу Конго опинилася під контролем M23.

Самі бойовики заявляють, що діють на захист прав етнічної меншини тутсі у Конго та погрожують повалити чинну владу президента Фелікса Чісекеді.

Як зазначили у Держдепартаменті США, підписання угоди відбудеться в присутності державного секретаря США Марко Рубіо.

Пізніше заплановане проведення саміту президентів Руанди та ДР Конго у Вашингтоні, але точну дату зустрічі ще не визначено.